Viêm tai ứ dịch - nguyên nhân khiến trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Viêm tai ứ dịch là một loại viêm tai giữa màng nhĩ đóng kín, viêm mạn tính, hay tái diễn. Bệnh hay gặp ở trẻ em và cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến trẻ ảnh hưởng đến phát triển ngôn ngữ.

Đặc điểm bệnh viêm tai ứ dịch

Người bị mắc viêm tai ứ dịch thường âm ỉ, có những biểu hiện sau:

Ứ dịch mạn tính trong tai giữa.

Người bệnh nghe kém dẫn truyền đơn thuần, có lúc nhẹ, có lúc nặng.

Thường nghe kém tăng dần khi bệnh nặng lên.

Bệnh viêm đi viêm lại nhiều lần, làm suy yếu màng nhĩ do màng nhĩ bị tiêu hủy lớp collagen, màng nhĩ bị nhũn dần, với áp lực âm trong tai giữa, màng nhĩ bị kéo vào trong, dần dần màng nhĩ bị dính vào những chỗ lồi lõm của hòm tai và dính vào thành trong hòm tai, xương con bị cố định.

Viêm tai ứ dịch nếu không được điều trị, có thể sẽ gây nhiều di chứng nặng nề như giảm sức nghe, nếu ở trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành ngôn ngữ, giao tiếp, học tập.

Nguyên nhân viêm tai ứ dịch do viêm VA, chủ yếu là do khối VA quá phát bít tắc, chèn ép vào lỗ vòi tai, gây tắc vòi tai. Một phần do mủ của viêm VA ứ đọng tràn vào lỗ vòi tai gây viêm tắc vòi và gây viêm tai. Viêm tai ứ dịch có thể tự khỏi nhưng dễ bị tái phát.

Điều trị viêm tai ứ dịch

Mục đích của điều trị là thông khí cho tai giữa, phục hồi thính lực cho bệnh nhân, điều trị nguyên nhân, đề phòng tái phát.

Bác sĩ thường chỉ định điều trị nội khoa trong thời kỳ đầu của bệnh và những trường hợp bệnh nhân không đồng ý điều trị ngoại khoa. Chủ yếu là dùng kháng sinh, tiêu đờm, thuốc dị ứng.

Chỉ định phẫu thuật chích rạch màng nhĩ, đặt ống thông khí để hút dịch trong hòm tai giúp cải thiện thính lực cho trẻ, ngăn ngừa tái phát nhờ cung cấp thông khí cho tai giữa.

Ảnh minh họa.

Lời khuyên của bác sĩ

Viêm tai giữa ứ dịch có thể diễn biến khác nhau thường có thể tự khỏi từ 10-20 ngày. Hoặc sau khi được điều trị đúng, khả năng nghe được phục hồi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, mặc dù đã được điều trị đúng theo phác đồ nhưng viêm tai ứ dịch vẫn tái phát.

Viêm tai ứ dịch có thể bị bội nhiễm gây biến chứng viêm tai giữa ứ mủ mạn tính, gây thủng màng tai, ứ dịch kéo dài.

- Do viêm tai ứ dịch hay bị bỏ qua vì các triệu chứng thầm lặng nên cha mẹ thấy con nhỏ hay đưa tay lên tai, khó chịu, phản ứng chậm với âm thanh xung quanh thì nên đưa con đến khám tai mũi họng, nội soi tai…

- Thời tiết thay đổi, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ, nâng cao sức đề kháng, tiêm phòng đầy đủ. Đặc biệt, khi trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, cần điều trị dứt điểm cho trẻ, không để bệnh kéo dài.

- Vệ sinh tai đúng cách, tránh để nước triếp vào trong tai. Không nên lấy ráy rai bằng vật cứng, không dùng chung dụng cụ lấy ráy tai.

- Viêm tai ứ dịch là một bệnh nguy hiểm với trẻ em, nó gây tụt giảm thính lực ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, học tập, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây nhiều biến chứng, di chứng nguy hiểm.

- Nên đưa trẻ đi khám tai mũi họng theo định kỳ để phát hiện và điều trị sớm bệnh viêm tai giữa ứ dịch và các vấn đề về tai.

