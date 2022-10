Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng NTM

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh luôn tích cực đồng hành, chung tay trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phần lớn nguồn Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” là từ các doanh nghiệp ủng hộ.

2022 là năm thứ 2 Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” được triển khai. Đến nay, đã có 87 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cá nhân cam kết hỗ trợ quỹ với tổng số tiền hơn 21,2 tỷ đồng. Trong 2 năm, quỹ đã hỗ trợ cho 204 em vào giảng đường đại học.

Theo ông Đoàn Đình Anh – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trên 90% số tiền hỗ trợ quỹ là nguồn từ các doanh nghiệp. Chỉ riêng trong chương trình truyền hình trực tiếp “Chắp cánh ước mơ - năm 2022” do Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện vào tối 17/9 vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ như: Quỹ Minh Đức thuộc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh 860 triệu đồng, Công ty D&N Group 640 triệu đồng, Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức 100 triệu đồng, VNPT Hà Tĩnh 50 triệu đồng…

Công ty Điện lực Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ (Hương Khê) 560 triệu đồng xây dựng nông thôn mới vào tháng 6/2022.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận đỡ đầu, hỗ trợ các xã, thôn của huyện Hương Khê, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Điển hình như: Công ty Điện lực Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 560 triệu đồng, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 300 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh 170 triệu đồng, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 100 triệu đồng…

Các hoạt động xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, xây dựng hạ tầng, mua sắm thiết bị trường học, tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… cũng được doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp nhiều gia đình có ngôi nhà an toàn, tiện nghi hơn, nhiều ngôi trường có điều kiện dạy học tốt hơn...

Với sự hỗ trợ 100 triệu đồng của Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, ông Trần Thắng (Can Lộc) có ngôi nhà mới khang trang hơn.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chia sẻ: “Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng luôn được chúng tôi xác định là trách nhiệm của doanh nghiệp.

Từ đầu năm tới nay, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động như xây nhà nhân ái, xây công trình thuộc trường học, hỗ trợ các quỹ khuyến học, tặng quà gia đình chính sách, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới… với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng. Từ nay tới cuối năm, dự kiến công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ 3 hoạt động với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng”.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh bàn giao 2 công trình “Nhà vệ sinh văn minh trường học” tại TP Hà Tĩnh vào tháng 8/2022 với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, từ đầu năm tới nay, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp hàng chục tỷ đồng tiền mặt và hiện vật cho công tác an sinh xã hội, từ nhiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trước đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, doanh thu sụt giảm nhưng bằng tinh thần, trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp vẫn tích cực đồng hành, ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và an sinh xã hội của tỉnh.

Công trình nhà đa chức năng, sân thể dục thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) do BIDV Hà Tĩnh tài trợ 9 tỷ đồng.

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thông tin: Hoạt động từ thiện, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội luôn được Hiệp hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp, Câu lạc bộ Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương. Đây là nguồn động viên thiết thực tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, để những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Ngọc Loan