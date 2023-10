Nhiều phần quà đến với vợ chồng nghèo có 2 con bị dị tật ở Đức Thọ

Sự quan tâm, hỗ trợ các phần quà của các tổ chức, nhà hảo tâm gửi tới gia đình anh Phan Văn Hoà (thôn Nội Trung, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã động viên, giúp gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 25/9, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Vợ chồng nghèo bất lực nhìn hai con héo mòn trên giường bệnh” chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Phan Văn Hoà và chị Lê Thị Gái có 5 người con thì 1 cháu đã tử vong do đuối nước, 2 cháu mắc các dị tật bẩm sinh từ bé, khó khăn trong đi lại.

Ngoài ra, anh Hoà còn gặp tai nạn trong một lần đi soi cá tại khu vực cống ở địa phương vào năm ngoái. Do cống kín, có sẵn khí metan nên gây nổ lớn khiến anh Hoà bỏng nặng, tổn thương 30% cơ thể. Tuy còn mang thương tật nhưng anh Hoà vẫn nỗ lực đi làm thuê nhiều công việc khác nhau để gồng gánh cả gia đình nhỏ và chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi.

Đồng cảm trước hoàn cảnh gia đình anh Hòa, nhiều độc giả của Báo Hà Tĩnh đã chia sẻ, lan toả bài viết trên các trang mạng xã hội và cùng nhau quyên góp, ủng hộ tới gia đình anh.

Nhiều cá nhân còn đứng ra kêu gọi, sao kê rõ ràng và đến trao quà tận tay cho gia đình. Trong đó, những tổ chức, cá nhân kêu gọi, quyên góp được số tiền lớn như: chị Hoàng Thu Hồng (xã An Dũng, huyện Đức Thọ) và những người bạn ủng hộ hơn 32 triệu đồng; anh Nguyễn Luân (xã An Dũng) kết nối được hơn 30 triệu đồng; anh Phan Quốc Quý (xã An Dũng) kết nối được hơn 30 triệu đồng; CLB Tennis Đức Thọ ủng hộ gần 8 triệu đồng; các nhà hảo tâm ủng hộ qua tài khoản Báo Hà Tĩnh gần 6 triệu đồng...

Đại diện CLB Tennis Đức Thọ tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình anh Phan Văn Hoà.

“Thông qua bài viết của Báo Hà Tĩnh, chúng tôi biết đến và rất đồng cảm trước hoàn cảnh của gia đình anh Phan Văn Hoà. Ngay sau đó, các thành viên trong CLB đã bàn bạc, lên kế hoạch quyên góp nhằm kịp thời giúp đỡ và động viên hoàn cảnh khó khăn này”, anh Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm CLB Tennis Đức Thọ chia sẻ.

Ước tính, đã có gần 120 triệu đồng được các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp, ủng hộ cho gia đình anh Phan Văn Hoà. Đây không chỉ là nguồn kinh phí giúp anh Hoà - chị Gái giảm bớt gánh nặng nợ nần, chữa trị cho các con bị dị tật, trang trải thêm cho cuộc sống gia đình mà còn là lời động viên, chia sẻ, giúp gia đình khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

“Qua Báo Hà Tĩnh, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, hỗ trợ trong thời gian vừa qua. Để không phụ lòng mọi người, gia đình tôi sẽ lên kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tháng tới, chúng tôi sẽ đưa cháu út Phan Quốc Vinh đi tái khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo dặn dò của bác sỹ để phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời”, anh Phan Văn Hoà xúc động.

Hoàng Nguyên - Sỹ Thông