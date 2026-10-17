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Đời sống

Những lầm tưởng về trái cây và đường huyết

P.V (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Trái cây chứa quá nhiều đường, người tiểu đường chỉ nên ăn quả mọng, đường tự nhiên không ảnh hưởng đường huyết là những cách hiểu chưa đúng.

Nhiều người lo trái cây có đường nên hạn chế hoặc loại bỏ khỏi thực đơn khi muốn kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, trái cây nguyên quả còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi. Người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường vẫn có thể ăn thực phẩm này nếu chú ý lượng carbohydrate, khẩu phần.

Bị tiểu đường thì phải kiêng trái cây

Theo Very Well Health, trái cây có các loại đường tự nhiên như fructose, glucose và sucrose. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào lượng đường chưa phản ánh đầy đủ giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Trái cây nguyên quả còn chứa nước, chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm một loại trái cây có bao nhiêu gam đường, nên xem xét tổng lượng carbohydrate, chất xơ và khẩu phần ăn.

Ăn trái cây nguyên quả giữ lại nhiều chất xơ hơn nước ép. Ảnh: Bùi Thủy
Ăn trái cây nguyên quả giữ lại nhiều chất xơ hơn nước ép. Ảnh: Bùi Thủy

Chỉ các loại quả mọng mới tốt cho đường huyết

Dâu tây, việt quất và các loại quả mọng khác có chất xơ cùng nhiều dưỡng chất, nhưng không phải lựa chọn duy nhất khi muốn kiểm soát đường huyết. Táo, lê, cam, quýt, đào, kiwi hay dưa cũng có thể có trong chế độ ăn phù hợp. Mỗi người nên ăn đa dạng thực phẩm để bổ sung nhiều dưỡng chất khác nhau.

Đường tự nhiên không ảnh hưởng đường huyết

Đường có nguồn gốc tự nhiên vẫn là carbohydrate. Khi ăn trái cây, lượng carbohydrate này vẫn có thể làm đường huyết tăng. Vì vậy, trái cây không phải thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Người cần kiểm soát carbohydrate nên tính lượng trái cây vào tổng khẩu phần trong ngày. Cách cơ thể phản ứng cũng có thể khác nhau tùy loại và khẩu phần.

Nước ép tương đương trái cây nguyên quả

Khi ép lấy nước, phần lớn chất xơ của trái cây bị loại bỏ. Nước ép cũng dễ được tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian ngắn, khiến cơ thể tiếp nhận nhiều đường tự nhiên hơn so với khi ăn từng phần trái cây nguyên quả.

Nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để tận dụng lượng chất xơ và giúp kiểm soát lượng ăn. Nếu uống nước ép, nên dùng với lượng vừa phải và chọn loại 100% trái cây, không thêm đường, theo Eating Well.

Trái cây sấy luôn làm tăng đường huyết

Trái cây sấy có lượng đường tự nhiên và carbohydrate cô đặc hơn do phần lớn nước đã được loại bỏ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ăn trái cây sấy luôn khiến đường huyết tăng mạnh. Mức ảnh hưởng còn phụ thuộc vào loại sản phẩm và lượng ăn.

Bạn nên ăn khoảng 30 g mỗi lần, tương đương một nắm nhỏ, ưu tiên loại không thêm đường. Ăn cùng các loại hạt hoặc thực phẩm giàu protein và chất béo để bữa ăn cân đối, thay vì ăn nhiều trái cây sấy cùng lúc.

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