Những người đi tìm lịch sử dưới lòng hồ Kẻ Gỗ

Họ là những người đã ròng rã nhiều năm liền đi tìm các mảnh ghép lịch sử về sân bay Libi, về danh tính những liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước để chúng ta hiểu rõ hơn về chứng tích chiến tranh dưới lòng hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Phi Công nhớ lại: “Trận tập kích ngày 7/1/1973 diễn ra về đêm, lúc ấy tôi mới 9 tuổi. Đó là ký ức kinh hoàng, ám ảnh tôi đến tận về sau. Cha tôi là cán bộ của ban trực chiến xã phải đi mượn từng chiếc hòm của người dân để chôn cất những người hi sinh. Họ được chôn cất tại nghĩa trang trong lòng hồ Kẻ Gỗ, nghĩa trang Đá Bạc (xã Cẩm Mỹ) và sau này được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên”.

Mang theo ký ức đau thương về trận ném bom hủy diệt ấy, ông Nguyễn Phi Công luôn đau đáu muốn tìm hiểu về lịch sử dưới lòng hồ Kẻ Gỗ.

Ông Nguyễn Phi Công (áo xanh) là người tìm ra tên tuổi, danh tính những liệt sĩ hi sinh trong trận ném bom hủy diệt ở Kẻ Gỗ ngày 7/1/1973.

Video: Ông Nguyễn Phi Công chia sẻ quá trình tìm kiếm danh tính các liệt sĩ.

Sau khi trở về từ quân ngũ, ông Công theo học tại Trường Trung cấp Lâm nghiệp (Hà Nội). Năm 2003, ông được nhận vào công tác tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Vào dịp 30/4/2011, trong một lần dẫn đoàn hành hương ở TP Hồ Chí Minh về thăm Kẻ Gỗ, ông Công đã kể kí ức của mình về sự hi sinh của các chiến sĩ tại sân bay Libi. Câu chuyện khiến đoàn khách xúc động và trao gửi 24 triệu đồng để lập miếu thờ cho các liệt sĩ đã hi sinh tại đây.

Từ nguồn ủng hộ này, UBND huyện Cẩm Xuyên đã cùng vào cuộc, quyên góp được hơn 130 triệu đồng để xây dựng ngôi miếu. Năm 2011, ngôi miếu nhỏ nằm sâu trong lòng hồ Kẻ Gỗ được xây dựng hoàn thành và năm 2014 được cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi xây dựng xong ngôi miếu, ông Nguyễn Phi Công lại đau đáu muốn tìm kiếm lịch sử chiến tranh và danh tính các liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường 22 và sân bay Libi. Không có sử sách nào ghi lại danh tính các liệt sĩ, vậy nên việc tìm kiếm của ông bắt đầu từ con số 0. Các ngành chức năng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng mở nhiều cuộc hội thảo nhưng không có căn cứ nào để đưa ra danh sách những người hi sinh trong trận tập kích ở sân bay Libi.

Ông Công đi qua rất nhiều nghĩa trang liệt sỹ để tìm danh tính những người hi sinh tại trận tập kích sân bay Libi ngày 7/1/1973.

Năm 2019, khi quét dọn miếu thờ, nhận thấy phần sân bị xuống cấp, cần tu sửa lại, ông Công đã đứng ra vay 50 triệu đồng của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để sửa sang lại. Lúc hoàn thành, trong chuyến thuyền về cùng đội thợ, ông Công gặp được người nhà của bà Hà Thị Cư (trước đây ở làng Đá Bạc - khu vực xây dựng sân bay Libi), bà có 1 người bạn hi sinh trong trận ném bom ngày 7/1/1973.

Từ cuộc gặp này, lịch sử chiến tranh dưới lòng hồ Kẻ Gỗ dần dần được hé lộ. Qua thông tin mà bà Cư cung cấp, ông Công tìm ra bà Lê Thị Kim Nhơn (ở TP Hà Tĩnh) – nhân chứng sống từng tham gia thi công công trình quốc phòng 723 (hay còn gọi là sân bay Libi). Nhờ vậy, ông Công biết được những người hi sinh trong trận ném bom ngày 7/1/1973 đều là công nhân được điều động vào làm sân bay dã chiến Libi.

Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ nhìn từ trên cao.

Danh sách 62 liệt sỹ hi sinh tại Kẻ Gỗ được ông Nguyễn Phi Công xác minh, nay đã được khắc tên trên bia tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ hồ Kẻ Gỗ.

Từ thông tin mà các nhân chứng cung cấp, ông Nguyễn Phi Công lặn lội đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhân chứng để tìm kiếm, thu thập thêm các thông tin... Ông rong ruổi ở hàng trăm nghĩa trang trên toàn tỉnh để dò tìm từng người hi sinh trong trận tập kích ngày 7/1/1973 và tìm đến tận nhà thân nhân liệt sỹ đó để xác minh.

Cứ như vậy, ròng rã hơn 10 năm qua, ông tự bỏ tiền túi để đi tìm, đến tận nơi xác minh danh tính các liệt sĩ. Có những liệt sĩ phải mất 4 năm, gặp gỡ qua hàng chục nhân chứng và đi hàng chục nơi mới xác minh được. Sau nhiều năm dò tìm, gặp gỡ, đến nay, ông Công đã xác định và tạm lập danh sách 62 liệt sĩ hi sinh nơi vùng hồ Kẻ Gỗ; trong đó có 32 liệt sĩ hy sinh tại sân bay Libi ngày 7/1/1973.

Từ mảnh giấy ghi tên các công nhân Xí nghiệp gạch ngói Cầu Họ, ông Công đã lần tìm danh tính của liệt sĩ.

“Trong hành trình đi tìm lại danh tính các liệt sĩ hi sinh tại trận tập kích sân bay Libi ngày 7/1/1973, tôi đã tìm ra liệt sĩ Nguyễn Hữu Thực ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn nhưng khi tìm đến nhà thì được biết liệt sĩ này vẫn chưa có Bằng Tổ quốc ghi công và thân nhân chưa được hưởng bất kỳ một quyền lợi gì. Hi vọng thời gian tới, chính quyền địa phương quan tâm, kiểm tra lại chế độ cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Hữu Thực. Có một nhân chứng thông tin con số 34 thay vì 32 liệt sĩ hy sinh tại sân bay Libi trong trận tập kích nên tôi vẫn còn băn khoăn. Trong danh sách 32 liệt sĩ vẫn còn 1 liệt sĩ tên Bính chưa tìm ra họ, ngày tháng năm sinh, quê quán. Hiện nay, vẫn còn những thông tin có hàng trăm liệt sĩ hi sinh đang nằm lại dưới lòng hồ Kẻ Gỗ nên tôi muốn tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình” - ông Nguyễn Phi Công chia sẻ.