36 tháng tù giam cho kẻ đánh người trọng thương rồi bỏ trốn

Đánh người khác trọng thương rồi bỏ trốn, Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị TAND huyện Can Lộc tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Sáng 4/3, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú tại TDP Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải trong phiên xử sơ thẩm sáng nay (4/3).

Tin liên quan: Mâu thuẫn khi đi ăn cháo đêm, 2 người bị đánh nhập viện Sáng 24/4, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Phượng (SN 1980) và Nguyễn Văn Bảo (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) về tội cố ý gây thương tích. Đây là phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo cụm.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/9/2018, Nguyễn Văn Hải cùng Trần Duy Long, Nguyễn Duy Ánh và Nguyễn Phượng (đều trú tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) rủ nhau đến quán ông Nguyễn Quang Nhâm ở xóm Trung Xá (xã Xuân Lộc, Can Lộc) để ăn cháo đêm.

Ngồi ăn được một lúc thì có một nhóm gồm 5 người, trú ở xóm Dư Nại (xã Xuân Lộc) gồm: Nguyễn Thọ, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Văn Duẩn, Nguyễn Bá Hoàng và Lê Quán Đại cũng vào ăn cháo đêm tại quán.

Tại đây, trong quá trình 2 nhóm ngồi ăn uống thì nhóm của Hải có bàn nhau về việc đánh bi-da và dẫn đến mâu thuẫn trong quá trình tranh cãi. Lúc này, Hải có lời qua tiếng lại và gọi thêm Nguyễn Văn Bảo (trú thị trấn Đồng Lộc) ra đánh nhau với nhóm người xã Xuân Lộc với mục đích để dằn mặt.

Anh Nguyễn Văn Thường xin thông cảm với nhóm của Nguyễn Phượng tuy nhiên vừa nói xong thì bị Phượng dùng tay đấm liên tục vào vùng đầu và bị Nguyễn Văn Hải lấy 1 chiếc cốc thủy tinh đập vào vùng mặt. Nhìn thấy anh Thường bị đánh, anh Thọ vào can ngăn đã bị Phượng và Ánh lao vào đấm liên tục vào vùng đầu và mặt. Anh Thọ còn bị Bảo dùng dao rạ chém gây thương tích ở mạng sườn và đùi. Sau đó, anh Thường và anh Thọ được anh Quán chở đi bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Duy Ánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Anh Thường xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc nhưng do vết thương quá nặng nên phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu và điều trị. Đến ngày 21/9/2018, anh Thường được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Mắt trung ương, mắt bên phải bị khoét bỏ nhãn cầu và lắp mắt giả.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Thọ là 3% và anh Thường là 51%.

Ngày 24/4/2019, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt Nguyễn Phượng 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bảo 3 năm tù giam.

Ngày 26/4/2019, Nguyễn Duy Ánh đến trụ sở Công an huyện Can Lộc đầu thú, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Duy Ánh. Đến ngày 10/9/2019, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Ánh 26 tháng tù giam.

Ngày 12/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã bắt được bị can Nguyễn Văn Hải tại xã Thuận Đức (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Đức Quân - Văn Chung