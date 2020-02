Bắt đối tượng từ Hồng Lĩnh vào Can Lộc bán ma túy cho các con nghiện

Rạng sáng 6/10, lực lượng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đột kích vào quán Karaoke Royal (Hoàng Gia) tại thôn Liên Minh, xã Thường Nga do Ngô Thị Quyên (SN 1995, trú tại địa chỉ trên) làm chủ, phát hiện các đối tượng đang sử dụng ma túy.