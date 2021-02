Công an Hà Tĩnh hướng dẫn xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản hướng dẫn quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Việc xử phạt được áp dụng căn cứ vào Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (tại điểm a, khoản 1, Điều 12; khung tiền phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng).

Địa điểm cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xử lý gồm: bệnh viện, chợ, siêu thị, bến xe, cảng biển, người đi trên các phương tiện giao thông công cộng, các điểm tập trung cách ly và những khu vưc công cộng khác có ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, khi phát hiện người có hành vi vi phạm, cán bộ, chiến sỹ đang thi hành công vụ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu người có thẩm quyền thực hiện các thủ tục pháp lý để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, đối với các phòng chức năng Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, thị xã, cán bộ, chiến sỹ đang thi hành công vụ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu trưởng phòng, trưởng công an các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các thủ tục pháp lý để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiều tiểu thương, người dân tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên không thực hiện đeo khẩu trang (ảnh chụp sáng 31/1/2021)

Đối với công an các xã, phường, thị trấn huyện, thành phố, thị xã, cán bộ, chiến sỹ đang thi hành công vụ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện các thủ tục pháp lý để ra quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính.

Trong quá trình lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm, cơ quan chức năng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở là chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của người dân.

Tuy nhiên, người dân đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình không thực hiên hoặc thực hiện không nghiêm túc việc đeo khẩu trang; người có hành vi chống đối, gây khó khăn, cản trở lực lượng chức năng khi đang thi hành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Nam Giang