Gần 1.400 học sinh thị xã Hồng Lĩnh ký cam kết không sử dụng pháo

Để hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là về pháo nổ, lực lượng chức năng ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức tuyên truyền, cho học sinh ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan.

Các học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung về quản lý, sử dụng pháo.

Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp với Trường THPT Hồng Lĩnh vừa tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo cho 1.362 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên và học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh được cán bộ Công an TX Hồng Lĩnh phổ biến thông tin Nghị định số 137/2020/NÐ - CP về quản lý, sử dụng pháo; những kiến thức cơ bản về phòng, chống pháo nổ cũng như tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ; các mức xử phạt nếu vi phạm quy định về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, những loại pháo hoa không nổ được phép sử dụng...

Cán bộ Công an TX Hồng Lĩnh giới thiệu các loại pháo hoa không nổ được phép sử dụng

Cán bộ Công an TX Hồng Lĩnh cũng truyền đạt kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Trang bị một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp, xe đạp điện; những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh; tuyên truyền hướng dẫn một số kiến thức về phòng cháy chữa cháy, các bước xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy...

Nam Giang