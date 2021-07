Làm gì khi liên tiếp xảy ra tai nạn điện trong dân ở Hà Tĩnh?

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn điện trong các hộ dân đã xảy ra ở Hà Tĩnh. Đây là thực trạng đáng báo động về việc sử dụng điện bất cẩn, mất an toàn.

Trong tháng 7/2021, trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra 2 vụ điện giật chết người do sử dụng điện trong gia đình.

Ngày 11/7/2021, bà N.T.K. (ở TDP 2, thị trấn Tây Sơn) đi ra sau vườn hái rau, không may bị điện giật tử vong. Qua kiểm tra, các cơ chức năng phát hiện cột điện viễn thông nằm trong khuôn viên của Bưu điện Trưng bị rò điện dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Địa điểm xảy ra tại nạn điện khiến anh N.V. H. (huyện Hương Sơn) tử vong.

Mới đây nhất, ngày 28/7/2021, anh N.V.H. (ở TDP 6, thị trấn Phố Châu) đang lắp đặt hệ thống điện cho một trung tâm điện máy trên địa bàn xã Sơn Phú, do bất cẩn đã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1, gãy cổ tử vong. Nguyên nhân nghi bị điện giật dẫn đến ngã. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Ông Nguyễn Hồng Tân - Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và kiểm tra vấn đề an toàn điện trong các hộ dân, tuy nhiên vẫn xảy ra các vụ việc đáng tiếc.

Đây cũng là vấn đề cần tiếp tục cảnh báo, tuyên truyền để người dân phòng tránh các sự cố, tai nạn về điện. Theo đó, người dân phải thường xuyên phối hợp với ngành điện để kiểm tra, củng cố dây dẫn điện sau công tơ, không để dây điện rạn nứt, rò điện, nhất là trong mùa mưa bão. Đặc biệt, không được chạm vào cột điện, giây chằng cột điện, dây nối đất cột điện... đề phòng điện giật do rò điện”.

Công nhân Điện lực Hương Sơn kiểm tra hệ thống điện trong gia đình cho khách hàng tại thị trấn Phố Châu.

Tại TP Hà Tĩnh, ngày 15/7/2021, ngôi nhà của bà N.T.M.H. (ngõ 303, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) xuất hiện đám cháy lớn. Lực lượng chức năng điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường; khi tiếp cận được đám cháy thì ngọn lửa đã bao trùm hết tầng 3 ngôi nhà. Phải mất 30 phút, toàn bộ đám cháy mới được lực lượng chức năng dập tắt. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định do chập điện.

Theo đại diện Điện lực TP Hà Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chạm chập hệ thống điện trong nhà dân như: các thiết bị đóng cắt (aptomat, cầu dao lắp đặt) không phù hợp với công suất sử dụng; đường dây sau công tơ sử dụng lâu năm xuống cấp, không phù hợp với công suất...

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ có liên quan đến điện tại Hà Tĩnh.

Ông Trần Xuân Thông – Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: “Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong Nhân dân, song số ít khách hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm túc khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Điển hình như công trình đường dây 22kV và trạm biến áp 250 kVA cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh thuộc quản lý và vận hành của Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh có một số tồn tại gây mất an toàn cho người và thiết bị. Điện lực TP Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản đến Ban Quản lý chợ song đến nay vẫn chưa được khắc phục. Chợ TP Hà Tĩnh có hàng nghìn tiểu thương kinh doanh, buôn bán với nhiều mặt hàng dễ cháy nên chúng tôi rất lo lắng nếu xảy ra sự cố, chạm chập về điện”.

Hệ thống điện do Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh quản lý mất an toàn cho người và tài sản.

"Khách hàng không được sử dụng dây nhôm hoặc các vật bằng kim loại câu móc điện trực tiếp trên lưới; hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm; không tự tiện sửa chữa các dây lèo vào công tơ hoặc dùng sào tre, gậy đập vào mối tiếp xúc của dây lèo. Khi phát hiện có người bị điện giật; cây đổ vào đường dây, trạm điện; dây điện bị đứt, cột điện bị đổ, vỡ sứ, các hiện tượng phóng điện, người dân cần gọi tổng đài 19006769 hoặc báo chính quyền, điện lực gần nhất để kịp thời xử lý” – Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin.

Ngành điện đề nghị khách hàng kiểm tra, thay thế hệ thống điện sau công tơ đảm bảo.

Chưa có con số thống kê cụ thể, song liên tiếp những vụ tai nạn điện thời gian qua đều là nỗi ám ảnh đối với những người chứng kiến. Đây cũng là thông điệp gửi đến người dân cần phải ý thức hơn về sử dụng điện, nhất là vào mùa mưa bão sắp tới.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo: “Để đảm bảo an toàn, khách hàng không sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác; không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; không trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ.

Lưu ý các đơn vị, chủ đầu tư, người dân khi thi công, cải tạo công trình xây dựng nằm trong hành lang lưới điện cao thế phải phối hợp với ngành điện triển khai các biện pháp an toàn, bảo đảm khoảng cách quy định.

Ngoài ra, khuyến nghị người dân không trồng cây vi phạm hành lang và không tự chặt cây có nguy cơ đổ vào đường dây, nếu chặt thì phải thông báo với điện lực trước 5 ngày để được hỗ trợ các biện pháp an toàn”.

Chính quyền địa phương cần xử phạt nghiêm trường hợp cố tình vi phạm hành lang lưới điện.

Ngoài nỗ lực của ngành điện, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm hành lang lưới điện, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương ra 11 quyết định xử phạt 11 cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực liên quan đến các vi phạm hành lang lưới điện.

Hữu Trung – Thu Phương