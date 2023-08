Người dân Hà Tĩnh cần lưu ý gì về biển số xe định danh, áp dụng từ 15/8?

Từ hôm nay (15/8), Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực, biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Thiếu tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã có những trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về một số điểm mới liên quan tới đăng ký, cấp biển số xe khi Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/8.

Biển 5 số xe đang sử dụng là biển số định danh

Thiếu tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho hay: Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, biển số định danh là biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe với các ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

Việc quản lý biển số theo mã định danh chỉ thực hiện với biển 5 số, gồm cả ô tô và xe máy; không áp dụng với biển 3 hoặc 4 số.

Các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe. Như vậy, đối với xe “không chính chủ” đã đăng ký biển 5 số thì biển đó mặc định là biển số định danh của người đang đứng tên trên giấy đăng ký xe, chứ không phải người đang sử dụng.

Nếu người dân muốn sang tên đổi chủ phải thực hiện theo đúng quy định và phải chuyển sang biển 5 số là biển số định danh.

Phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1.

Xe biển 3 số, 4 số vẫn tham gia giao thông bình thường

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó, không phải đổi biển số xe.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi đăng ký xe khác.

Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn trên, nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ chuyển biển số định danh đó vào kho biển số để cấp cho chủ xe khác theo quy định.

Đối với xe đăng ký biển 3, 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe thì thực hiện thủ tục thu hồi biển 3 số, 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Người dân tới trụ sở Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thực hiện các thủ tục liên quan tới phương tiện.

Bán xe giữ biển, đăng ký

Theo quy định tại Thông tư số 24/2023, khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (chuyển quyền sở hữu xe), chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Quá thời hạn trên, nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sẽ bị xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định trước khi giải quyết đăng ký xe.

Với xe máy, người vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng; với ô tô, mức phạt 2 – 4 triệu đồng, tổ chức bị phạt gấp đôi.

Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển số sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy.

Không giới hạn số lượng biển số

Nếu như trước đây, mỗi phương tiện sẽ gắn với một biển thì sau ngày 15/8, biển số sẽ đi theo người. Đồng thời, quy trình cấp biển số xe sau ngày 15/8 vẫn như hiện nay, không phát sinh thêm bất kì thủ tục nào.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn trên một phương tiện.

Trường hợp khi bán xe, chủ phương tiện chỉ được bán phương tiện và phải nộp lại biển số cho cơ quan đăng kí xe để lưu vào kho. Khi mua xe mới có cùng chủng loại (ô tô hoặc xe máy) sẽ dùng lại biển số cũ để đăng kí cho xe mới. Lúc này, công an chỉ làm giấy tờ đăng kí xe mới với số khung, số máy mới, còn biển số giữ nguyên.

Từ 15/8, người dân được đăng ký xe ở nơi tạm trú, thay vì chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký hộ khẩu như trước đó.

Được đăng ký xe ở nơi tạm trú

Theo Thông tư 24 của Bộ Công an, công an cấp quận, huyện sẽ đăng ký ôtô, xe máy của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương. Công an cấp xã, phường được cấp biển số xe máy cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Như vậy chủ xe cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại đó. Đây là một điểm mới, theo quy định trước đó người dân chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký hộ khẩu.

Khi đăng ký xe mới, chủ xe dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip cho cán bộ làm thủ tục.

Lợi ích của quản lý biển số định danh Thiếu tá Võ Thị Quỳnh Giang – Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay: Sự ra đời của biển số định danh không làm thay đổi số biển số xe của cá nhân, tổ chức, mà sự thay đổi về phương thức quản lý biển số xe. Việc quản lý biển số theo định danh cá nhân giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn và còn đem đến nhiều lợi ích cho người dân. Việc quản lý biển số theo định danh cá nhân giúp lực lượng công an dễ dàng truy xuất thông tin của người và phương tiện để xác minh thông tin liên quan đến tai nạn giao thông, vi phạm giao thông. Bên cạnh đó nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe khi tham gia giao thông, đảm bảo chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm thủ tục sang tên chính chủ khi chuyển quyền sở hữu xe… Với người dân, khi thực hiện quản lý biển số theo định danh cá nhân, chủ xe bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ để đăng ký cho xe khác. Nếu chuyển trụ sở, nơi cư trú sang từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó.

Văn Đức