Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền về bầu cử cho người bị tạm giam, tạm giữ

250 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đang háo hức để thực hiện quyền công dân của mình trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Bảng niêm yết danh sách cử tri được đặt tại khu vực sảnh chờ của Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh và hành lang các buồng giam.

Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 400 đối tượng bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thụ án. Qua rà soát, theo dõi, ở thời điểm hiện tại, Trại tạm giam (tổ bầu cử số 2, thuộc Ủy ban Bầu cử phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) có 250 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại nhà giam A1, Đại úy Đặng Đình Hải - cán bộ quản giáo đang giới thiệu với 3 người bị tạm giam: “Theo khoản 5, Điều 29 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...”.

Đại úy Đặng Đình Hải - cán bộ quản giáo nhà giam A1 giới thiệu với 3 người bị tạm giam về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Anh L.T.D. (SN 1990, trú xã Quảng Trạch, Quảng Bình) chia sẻ: “Trong nhiều quyền mà người tạm giam, tạm giữ được hưởng, tôi cho rằng, quyền bầu cử là quyền lớn nhất. Đây là những bằng chứng sinh động về việc bảo đảm quyền con người và thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước cũng như pháp luật Việt Nam. Ngoài việc mở loa phát thanh để tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh cũng như quy định của pháp luật về bầu cử, chúng tôi còn được cán bộ quản giáo thông tin về tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Sau khi nhận được kế hoạch bầu cử của Công an tỉnh, các cán bộ quản giáo đã trực tiếp xuống từng buồng giam để phổ biến cho người tạm giữ, tạm giam biết quyền được bầu cử của họ. Theo đánh giá, qua công tác tuyên truyền, người bị tạm giam, tạm giữ cơ bản nắm bắt được quyền lợi của mình và thể hiện thái độ hợp tác, chấp hành.

Ngày nào cũng vậy, cán bộ quản giáo đều đến từng buồng giam để thông tin cho người bị tạm giam, tạm giữ được biết về tiến độ, kế hoạch của cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Tại nhà giam C2, danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu được niêm yết ở vị trí trang trọng. Đại úy Lê Trọng Giáp - cán bộ quản giáo nhà giam C2 đang tuyên truyền, hướng dẫn cho 2 người bị tạm giam, tạm giữ về quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND cũng như thông tin tóm tắt về các ứng cử viên.

Anh H.D.K (SN 1990, trú xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) chia sẻ: “1 tháng nay, ngày nào cũng vậy, cán bộ quản giáo đều đến từng buồng giam để thông tin cho chúng tôi được biết về tiến độ, kế hoạch của cuộc bầu cử sắp diễn ra. Nhờ công tác tuyên truyền của các cán bộ, tôi và các bạn trong buồng giam hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật đối với người đang bị tạm giữ, tạm giam...”.

Đặc biệt, cán bộ quản giáo cũng thường lựa chọn những người đang bị tạm giữ, tạm giam có khả năng làm công tác tuyên truyền để quán triệt, hướng dẫn. Sau khi được nghe giới thiệu các thông tin quan trọng về cuộc bầu cử, họ sẽ là những “tuyên truyền viên” thực hiện nhiệm vụ truyền đạt lại cho bạn cùng buồng theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Bảng niêm yết ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND, danh sách cử tri được bỏ phiếu được treo tại nhà giam.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phong - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: "Hiện, Trại tạm giam có 250 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, từ nay đến ngày bầu cử 23/5, con số này sẽ có nhiều biến động. Vì vậy, hằng ngày, chúng tôi thường xuyên rà soát, cập nhật để bổ sung kịp thời số cử tri là người nhập trại hoặc đưa ra khỏi danh sách những cử tri có quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, trả tự do... (đã bị xóa khỏi danh sách cử tri). Đến thời điểm trước 24 giờ diễn ra bầu cử (23/5/2021), Trại tạm giam Công an tỉnh sẽ chốt danh sách cử tri với Ủy ban Bầu cử phường Thạch Linh để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giam, tạm giữ”.

Trong ngày bầu cử, cùng với hòm phiếu chính đặt tại trụ sở Công an tỉnh, một hòm phiếu phụ sẽ được đưa đến trại tạm giam, di chuyển qua từng buồng giam để các “cử tri đặc biệt” này thực hiện quyền công dân của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo và chấp hành nghiêm quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, 100% số người đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ được thực hiện quyền công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thùy Dương