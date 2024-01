Xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Thời gian tới, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh cần tăng cường công tác phối hợp nhằm xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chiều 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2023, Viện KSND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; không có án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội; không để xảy ra trường hợp hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm do cơ quan điều tra tiếp nhận, giải quyết; thụ lý kiểm sát 1.172 tin báo tội phạm (tăng 25 tin so với cùng kỳ). Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.088 tin (đạt 92,8%).

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.060/1.923 bị can (tăng 27 vụ, giảm 133 bị can so với cùng kỳ). Cơ quan điều tra đã giải quyết 899/1.586 bị can (trong đó: kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 804/1.547 bị can). Viện KSND đã giải quyết 803/1.534 bị can trên tổng số 805/1.553 bị can thụ lý (đạt tỷ lệ 99,7% và vượt 4,7% so với cùng kỳ).

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 815/1.593 bị cáo sơ thẩm và 184/281 bị cáo phúc thẩm. Phối hợp tổ chức 32 phiên tòa lưu động, 148 phiên tòa trực tuyến. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên, chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận, làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Viện KSND hai cấp đã kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 1.941 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (tăng 228 vụ, việc) và 77 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm (giảm 24 vụ); 66 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (tăng 33 vụ, việc) và 7 vụ án hành chính, kinh doanh thương mại phúc thẩm (tăng 3 vụ).

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã tích cực thảo luận, chỉ ra một số tồn tại như: trong năm còn có 2 vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát; tiến độ giải quyết một số vụ án còn chậm...

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng: Toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh cần tăng cường giáo dục cán bộ về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gắn với yêu cầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường và kiểm soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; chủ động hơn nữa trong công tác tự kiểm tra, thanh tra...

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại; tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Viện KSND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong năm qua.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị, toàn ngành kiểm sát cần tiếp tục quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Viện KSND tối cao và của tỉnh liên quan đến công tác kiểm sát. Trọng tâm là thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; nhất là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã được biểu dương.

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Duy Giảng tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh...

... và tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2023 của Viện KSND tối cao cho 3 đơn vị: Phòng 2 (Viện KSND tỉnh), Viện KSND huyện Hương Sơn và Viện KSND TP Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng 1 (Viện KSND tỉnh).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.

Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Chi bộ 1 (Viện KSND tỉnh) có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liền.

Văn Chung