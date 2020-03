“Cất” ma túy trong mũ bảo hiểm, 9X Kỳ Anh bị khởi tố

Công an huyện Kỳ Anh vừa bắt đối tượng Hoàng Văn Hiếu (SN 1995) trú ở xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Văn Hiếu tại cơ quan Công an huyện Kỳ Anh

Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - Trung tá Võ Châu Tuấn cho biết, vào khoảng 19h ngày 8/3, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Kỳ Sơn tuần tra, phát hiện Hoàng Văn Hiếu điều khiển xe mô tô 37F2 63768 dừng tại khu vực cầu Rào Trổ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tang vật của vụ án được niêm phong

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 18 gói ma túy cất giấu ở dưới phần xốp trong mũ bảo hiểm của Hiếu đang đội, trọng lượng 2,9708 gam.

Theo lời khai của đối tượng Hoàng Văn Hiếu: Ngày 2/3, Hiếu đi vào Đồng Nai và mua 24 gói ma túy của một người tên Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh đưa về quê sử dụng dần. Đến khi bị bắt, Hiếu đã sử dụng hết 6 gói.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gia đối tượng Hoàng Văn Hiếu về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vũ Viễn