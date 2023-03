Cục Đăng kiểm Việt Nam cấm hàng loạt hành vi

Chiều 11/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”. Cùng với đó, các đơn vị đã khởi tố và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 83 bị can liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.