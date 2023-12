Hà Tĩnh tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong chống buôn lậu

Các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh cần tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền để triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao nhất.

Chiều 19/12, đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia do Phó Chánh Văn phòng Trịnh Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thanh San: Trung ương cần tham mưu cho Chính phủ để quản lý các phương tiện tạm nhập tái xuất; xử lý đối với hàng vô chủ; có chế độ khen thưởng cao đối với các hoạt động chống buôn lậu vì đây là nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm...

Năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương để kịp thời xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế. Các lực lượng chức năng đã tăng cường nhân lực, phương tiện, tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra buôn lậu. Các vụ việc vi phạm xảy ra trên tuyến biên giới và nội địa đã được lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt giữ, xử lý 2.452 vụ vi phạm (giảm 25% so với năm 2022) với trị giá hàng hoá vi phạm 3,8 tỷ đồng (giảm 49% so với năm 2022). Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 2.342 vụ (giảm 20,7% so với năm 2022), tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế, tiền bán hàng tịch thu 46,3 tỷ (tăng 8,6% so với năm 2022); xử lý hình sự 140 vụ/205 đối tượng (giảm 29% số vụ và 22% số đối tượng so với năm 2022).

Thượng tá Nguyễn Văn Liệu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh: Các lực lượng cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn các vụ vi phạm.

Trong năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện đấu tranh hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa...

Đại tá Võ Hồng Hải – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh: Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh, được tổ chức chặt chẽ, hình thành các đường dây khép kín, chia cắt từng cung đoạn từ mua bán, cất dấu, vận chuyển đến khâu tiêu thụ, gây khó khăn cho các lực lượng trong quá trình tiếp cận đấu tranh.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Một số đại biểu đề xuất: Trung ương cần tăng cường quản lý chặt điều kiện thiết lập các website và ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao trách nhiệm của chủ các sàn giao dịch thương mại điện tử; tham mưu quản lý các phương tiện tạm nhập tái xuất; xử lý đối với hàng vô chủ; có chế độ khen thưởng cao đối với các hoạt động chống buôn lậu vì đây là nhiệm vụ đặc thù, nguy hiểm; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân...

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2023. Thời gian tới, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường đề nghị các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin, phối hợp trong tuyên truyền để triển khai công tác đấu tranh hiệu quả; tập trung đấu tranh đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phan Trâm