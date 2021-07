Khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương).

Ông Trần Văn Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổng Công ty 3/2).

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, vào tháng 7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010-2015, 2015-2020 và 2020- 2025.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng có nghị quyết không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Nam vì kết luận bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và 5 bị can khác, gồm: Trần Xuân Lâm (nguyên Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương); Võ Văn Lượng (nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thanh Trúc (nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương); Phạm Văn Cành (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương); Ngô Dũng Phương (Trưởng phòng Phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương).

Các bị can trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 - Bộ luật Hình sự 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, cũng liên quan vụ án này, ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Đại Dương; Nguyễn Quốc Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc); Phạm Hữu Hiền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam); Hồ Hoàng Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam). Bốn bị can cùng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 - Bộ luật Hình sự 2015./.

Theo TTXVN