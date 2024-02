Neo đậu xà lan trái phép, doanh nghiệp và 3 cá nhân bị phạt 77,5 triệu đồng

Cho xà lan vào neo đậu tại vị trí chưa được cấp phép, một doanh nghiệp ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và 3 cá nhân bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính tổng số tiền 77,5 triệu đồng.

Vào khoảng 00h30 phút ngày 8/2, tại bãi tập kết vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân T.S.T ở thôn 5, xã Xuân Lam, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp phòng PC08 Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 3 xà lan mang số hiệu NĐ 1608 do ông N.V.S. (xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển; sà lan NĐ 2433 do ông N.V.M. điều khiển và sà lan NĐ 2571 do ông L.V.T. (cùng ở xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang neo đậu tại vị trí chưa được cấp phép để bốc dỡ cát từ khoang tàu lên bãi tập kết của doanh nghiệp.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản theo Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Ngày 27/2, UBND huyện Nghi Xuân ban hành quyết định xử phạt 55 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân T.S.T. về hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động; xử phạt các ông N.V.S., N.V.M., L.V.T. mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng (trong đó, xử phạt 3,5 triệu đồng do hành vi không đăng kiểm lại phương tiện thuỷ nội địa và 4 triệu đồng đối với hành vi neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hoá, chuyển tải hàng hoá tại các vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động).

Đức Đồng