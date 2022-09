Phát hiện hơn 2 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc tại Hương Sơn

Lực lượng chức năng vừa phát hiện trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tập kết một số lượng lớn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Số lượng mỡ bẩn đã được sơ chế, đóng vào bao tải.

Vào 7 giờ 30 phút, ngày 6/9, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Hương Sơn), Công an thị trấn Phố Châu, Thú y thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) phát hiện hộ kinh doanh Trần Văn Đức ở số 40, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, có hành vi sơ chế, tập kết, kinh doanh mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định về ATTP.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 bao mỡ bò đã qua sơ chế với tổng trọng lượng 1,185 tấn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận nội dung sự việc và tiếp tục xác minh làm rõ.

* Trước đó, Công an huyện Hương Sơn cũng đã phối hợp phát hiện vụ việc tương tự tại một hộ dân ở thôn 4, xã Sơn Trà.

Vào khoảng 17 giờ ngày 5/9/2022, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an các xã: Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Bình, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Hà Tĩnh) tiến hành theo dõi, phát hiện một thanh niên có những hoạt động nghi vấn tại nhà bà Nguyễn Thị Lương trú tại thôn 4, xã Sơn Trà.

Xe tải cùng số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Lương có 9 bao tải màu đỏ và 24 bao tải màu xanh đựng mỡ bò (khoảng hơn 1 tấn) đã được chế biến.

Kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ số mỡ bò trên là của Phan Nhật An (SN 1986 trú tại khu phố 4, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - con rể bà Lương.

Số hàng hoá không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Công an xã Sơn Trà.

Tại cơ quan công an, Phan Nhật An thừa nhận, từ ngày 28/8 đến nay, An thường xuyên thu mua mỡ bò tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh để chế biến rồi bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hương Sơn điều tra làm rõ.

Hoài Nam - Xuân Lý