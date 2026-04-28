Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tăng trưởng tiếp tục bứt phá

Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 25-26/6 28/04/2026 14:48 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát tổng thể đảm bảo kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh diễn ra khoa học, đúng quy định và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4 28/04/2026 14:15 Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Hiến đất làm đường, bài học dân vận từ các xã miền núi 28/04/2026 13:35 Phong trào hiến đất mở rộng đường ở các xã miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, về sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân.

Thị trường đồ chống nóng cho xe ô tô – “tăng nhiệt” 28/04/2026 11:05 Bước vào mùa cao điểm nắng nóng khiến xu hướng thị trường phụ kiện chống nóng ô tô tại Hà Tĩnh đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tài chính thị trường ngày 28/4: Người Việt chi hơn 1.650 tỷ mua sắm online mỗi ngày 28/04/2026 07:45 Mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng cho mua sắm online, cho thấy xu hướng tiêu dùng số đang tăng tốc mạnh mẽ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/4: Ngày nắng, có nơi đến 35 độ C 28/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/4: Toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ 24 - 35 độ C.

Phụ nữ nông thôn chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập 27/04/2026 19:14 Phụ nữ nông thôn Hà Tĩnh đang từng bước chuyển đổi sinh kế, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, vượt qua khó khăn để thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

[Motion Graphic] Điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026 27/04/2026 06:01 Để đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026, người mua phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố có dự án nhà ở xã hội muốn mua và có mức thu nhập dưới mức quy định.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/4: Mưa rào và dông rải rác 27/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/4: Nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và tối có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ 22 - 32 độ C.

Giữ hồn quê trong hành trình xây dựng nông thôn mới 26/04/2026 17:03 Giữa nhịp sống hiện đại, thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là một hình mẫu nông thôn mới tiêu biểu, hội tụ cảnh quan xanh – sạch – đẹp và nếp sống thanh bình, nghĩa tình.

Sống khỏe cùng BHT: Bệnh sỏi tiết niệu và phương pháp điều trị 26/04/2026 10:00 Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/4: Có mưa rào nhẹ, trời hửng nắng 26/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/4: Nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, trời hửng nắng; nhiệt độ dao động từ 23 - 31 độ C.

Khai trương du lịch biển: Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm 25/04/2026 20:00 Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm” bắt đầu từ 20h10 ngày 25/4, tại bãi biển Thiên Cầm, được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc 25/04/2026 15:37 Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 24/04/2026 20:25 Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học 24/04/2026 15:17 Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.

Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại 24/04/2026 10:30 “Sale sốc”, “khuyến mại”… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào “bẫy” giảm giá.

Tài chính thị trường ngày 24/4: Thuế xe điện có thể tăng gấp 3-4 lần vào năm 2031 24/04/2026 07:40 Đề xuất tăng mạnh thuế xe điện từ năm 2031 làm dấy lên lo ngại giá xe tăng cao, thị trường có thể biến động mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/4: Có mưa rào và dông vài nơi 24/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/4: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to; nhiệt độ dao động từ 23 - 29°C.

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu? 23/04/2026 20:13 Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Mở hướng phát triển mới cho nuôi trồng thủy sản Cửa Sót 23/04/2026 14:34 Nghề nuôi trồng thủy sản vùng Cửa Sót, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước khởi sắc trở lại nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng quyết tâm đổi mới từ người dân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026 23/04/2026 14:22 Sáng 23/4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dự và phát biểu chỉ đạo.

Tài chính thị trường ngày 23/4: Lãi suất huy động giảm chưa đáng kể 23/04/2026 07:45 Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/4: Mưa rào rải rác 23/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/4: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa và chiều mưa rào nhẹ, có nơi có dông; nhiệt độ 22 - 35°C.

Buôn bán lộn xộn trước cổng chợ Hà Tĩnh và câu chuyện "bắt cóc bỏ dĩa" 22/04/2026 14:27 Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.

Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Điểm đến thiêng liêng trong hành trình về nguồn 22/04/2026 08:28 Giữa không gian thanh bình của xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, từng hàng cây, lối đá như nhắc nhớ về cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ lý tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tài chính thị trường ngày 22/4: Nhà thứ hai bỏ hoang có thể bị thu phí lũy tiến 22/04/2026 07:45 Đề xuất áp phí lũy tiến với nhà, đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ, đưa bất động sản về đúng nhu cầu sử dụng thực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 21/04/2026 19:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 16:23 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.

