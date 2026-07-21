Phường Bắc Hồng Lĩnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 12% trở lên

(Baohatinh.vn) - 6 tháng cuối năm 2026, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, đưa tăng trưởng kinh tế đạt từ 12% trở lên.
Sáng 21/7, HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
Tham dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia.
6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu của phường Bắc Hồng Lĩnh ước đạt hơn 2.071 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, với tỷ trọng nông, lâm, thủy sản giảm còn 3,55%; công nghiệp - xây dựng chiếm 24,23% và thương mại - dịch vụ chiếm 72,22%.
Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 258 tỷ đồng, bằng 220% kế hoạch tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, ước đạt trên 90% kế hoạch.
Nhiều dự án trọng điểm được tập trung triển khai, trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh, dự án xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tổ hợp siêu thị tổng hợp, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý qua dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ số hóa kết quả đều đạt 100%; phường nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ triển khai ứng dụng công dân số (i-HaTinh).
Lĩnh vực văn hóa - xã hội ghi nhận nhiều kết quả tích cực, giáo dục tiếp tục giữ vững thành tích cao; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
Trong 6 tháng cuối năm, phường Bắc Hồng Lĩnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên. Cùng với đó, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt trên 95% kế hoạch vốn; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh.
Tăng thu ngân sách, đẩy mạnh đầu tư công; tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giữ vững quốc phòng - an ninh, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri quan tâm và xem xét thông qua các nghị quyết.
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