HĐND các phường, xã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

Chiều 30/3, HĐND phường Thành Sen khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND phường khóa mới là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, với mục tiêu “Xây dựng phường Thành Sen trở thành đô thị thông minh, hiện đại, khẳng định vị thế của một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân đoàn kết một lòng, phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc.

Trong đó, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và cá nhân đại biểu HĐND phường phải năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu cao ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, hạn chế các bất cập, yếu kém, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Thành Sen nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Tiến Cương - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Hoàng Xuân Trường, bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng tiến hành bầu chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, nghị quyết về nội quy kỳ họp HĐND phường; quy chế hoạt động của HĐND phường và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sáng 30/3, HĐND phường Hoành Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lê Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Hồng Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Nguyễn Quang Hạnh, Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chiều 30/3, HĐND xã Cẩm Trung tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã. Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Như Hùng - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Viết Chiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại kỳ họp, HĐND xã Cẩm Trung khóa XXI đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031 và năm 2026, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng để bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền xã Cẩm Trung trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/3, HĐND xã Đức Thọ tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Đức Thọ khoá II nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; bà Lê Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031;

Ông Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Lê Trung Dũng, Lương Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Đức Thọ khóa II đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025...