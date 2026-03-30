HĐND các phường, xã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

(Baohatinh.vn) - HĐND các phường, xã ở Hà Tĩnh đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, xác nhận kết quả bầu cử, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Chiều 30/3, HĐND phường Thành Sen khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND phường khóa mới là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, với mục tiêu “Xây dựng phường Thành Sen trở thành đô thị thông minh, hiện đại, khẳng định vị thế của một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân đoàn kết một lòng, phấn đấu với tinh thần nỗ lực vượt bậc.

Trong đó, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và cá nhân đại biểu HĐND phường phải năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu cao ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, hạn chế các bất cập, yếu kém, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Thành Sen nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Trần Quang Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Tiến Cương - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Hoàng Xuân Trường, bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng tiến hành bầu chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử.

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, nghị quyết về nội quy kỳ họp HĐND phường; quy chế hoạt động của HĐND phường và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Sáng 30/3, HĐND phường Hoành Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lê Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Hồng Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Nguyễn Quang Hạnh, Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Hoành Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chiều 30/3, HĐND xã Cẩm Trung tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã. Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Hoàng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Như Hùng - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Viết Chiến - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại kỳ họp, HĐND xã Cẩm Trung khóa XXI đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031 và năm 2026, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng để bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền xã Cẩm Trung trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 30/3, HĐND xã Đức Thọ tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Đức Thọ khoá II nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Hoài Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; bà Lê Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031;

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031; các ông Lê Trung Dũng, Lương Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Trần Hoài Đức - Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Đức Thọ khóa II đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025...

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.