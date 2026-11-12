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Chính trị

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI

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Hôm nay (12/11), Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học-công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Theo chương trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn về bốn nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất, công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Nội dung chất vấn tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, những khó khăn, vướng mắc trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng những nguồn vốn này.

Thứ ba, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các nhà cung cấp ở nước ngoài. Các giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế cũng là nội dung trọng tâm được đặt ra.

Thứ tư, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Cùng với Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: VT)

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: VT)

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về ba nhóm vấn đề, gồm:

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm còn phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan lĩnh vực này còn có Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Tư pháp.

Vào cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong một ngày (12/11), được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo Văn Toản/nhandan.vn
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#Quốc hội #Chất vấn giáo dục #chất vấn #chất vấn kỳ họp Quốc hội

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