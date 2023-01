Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh và tặng quà gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 mong muốn, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành, động viên hơn nữa đối với các đơn vị của lực lượng cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, vùng biển được phân công.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Sáng 3/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải tiếp đoàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của tỉnh Hà Tĩnh để lực lượng cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm tốt an ninh, chính trị trên địa bàn và vùng biển được phân công.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh với các đơn vị của lực lượng cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trong thời gian qua.

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Đại tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển cũng mong muốn, trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành, động viên hơn nữa đối với các đơn vị của lực lượng cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, vùng biển được phân công.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc tết tỉnh Hà Tĩnh...

... và chúc tết Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác thu hút đầu tư, an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi tiếp đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định Hà Tĩnh luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thời gian tới, mong muốn lực lượng cảnh sát biển tiếp tục phối hợp, hỗ trợ bảo vệ chủ quyền biển đảo; đặc biệt là việc phối hợp tuyên truyền bà con ngư dân chấp hành tốt quy định đánh bắt trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn ven biển.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đón năm mới 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Cẩm Xuyên cũng tới thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (100 tuổi, có 2 con trai là liệt sỹ) ở thôn Bình Vịnh, xã Cẩm Bình.

... và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh (86 tuổi, có chồng và con là liệt sỹ) ở thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, đoàn công tác đã trao tặng 68 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Đoàn trao tặng 10 xe đạp...

... và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 30 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cẩm Nhượng.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Tại cảng cá Cửa Nhượng, đoàn đã tặng hơn 100 lá cờ Tổ quốc và bánh chưng cho ngư dân huyện Cẩm Xuyên.

Phan Trâm