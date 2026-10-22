Siêu bão Champi giảm cấp nhưng vẫn gây gió mạnh trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 22/10, tâm siêu bão Champi cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất 202 km/h, cấp 16, giật trên cấp 17, giảm một cấp so với ngày trước đó.

Trong 24 giờ tới, bão theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h. Đến sáng 23/10, khi tiến đến vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Champi có thể giảm còn cấp 14-15, không còn ở cấp siêu bão.

Khoảng ngày 25/10, bão dự kiến đổi hướng lên phía bắc rồi đông bắc, hướng về Nhật Bản và tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng đến Nhật Bản, cường độ bão có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí siêu bão Champi, trưa 22/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Các đài khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hong Kong đều cho biết bão đang mạnh trên 200 km/h, những ngày tới bão đi chếch về phía đông Đài Loan.

Dù không đi vào Biển Đông, hoàn lưu phía tây của Champi có thể gây thời tiết nguy hiểm trên biển trong 1-2 ngày tới. Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m. Riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 đối với vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc khu vực này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 10 đến 12, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn cần đề phòng bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam trong giai đoạn cuối mùa bão.

Trong tháng 10-11, mưa vừa và mưa to vẫn có thể xảy ra trên diện rộng, tập trung tại Trung Bộ. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đăk Lăk có khả năng lên báo động 2 đến trên báo động 3. Dù tổng lượng mưa những tháng cuối năm có xu hướng thiếu hụt ở nhiều khu vực do tác động của El Nino, các đợt mưa lớn cục bộ vẫn có thể gây nguy hiểm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thiên tai khiến 80 người chết và mất tích, 96 người bị thương; hơn 81.000 ha lúa và gần 17.400 ha hoa màu bị hư hỏng. Ngoài ra, hơn 2.790 gia súc và gần 295.700 con gia cầm bị chết; 10.400 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng. Tổng thiệt hại tài sản ước tính 4.070 tỷ đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ năm trước.