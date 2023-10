Nhặt được iPhone, 2 học sinh nhờ công an tìm người trả lại

Trên đường đi về nhà, 2 học sinh lớp 7A - Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhặt được một chiếc điện thoại liền mang đến giao nộp cho cơ quan công an để tìm người trả lại.

Đại úy Nguyễn Bá Dũng - Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản bị mất cho anh Hồ Đình Duy (SN 1988, trú tại thôn Tây Hà, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn). Người nhặt được của rơi là 2 em Phạm Tiến Đạt (SN 2011, trú tại thôn Nậy) và Nguyễn Đình Lương (SN 2011, trú tại thôn Đông Mỹ) cùng thuộc xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn). Cả 2 là học sinh lớp 7A - Trường THCS Nguyễn Khắc Viện.

Công an xã An Hòa Thịnh tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5/10/2023, trên đường đi về nhà, em Phạm Tiến Đạt và em Nguyễn Đình Lương phát hiện chiếc điện thoại iPhone X tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Giếng Thị, xã An Hòa Thịnh liền cùng nhau mang giao nộp cho Công an xã An Hòa Thịnh để nhờ tìm và trả lại cho người đánh mất.

Công an xã An Hòa Thịnh nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ nhân của chiếc điện thoại nói trên là của anh Hồ Đình Duy và đã tiến hành trao trả ngay trong chiều 5/10.

Ánh Dương