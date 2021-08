Những yếu tố then chốt giúp bất động sản sống tốt trong và sau đại dịch COVID-19

Bất chấp dịch COVID-19, các chuyên gia vẫn cho thấy sự lạc quan về cơ hội mở ra đối với thị trường bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, xu thế chọn mua BĐS của khách hàng cũng đã có nhiều thay đổi. Vậy đâu là những yếu tố khách hàng quan tâm trong thời điểm hiện tại?

Nhu cầu tìm mua bất động sản vẫn tăng trong đại dịch

Theo nghiên cứu của trang Batdongsan.com.vn, trước tình hình dịch bệnh diễn viễn phức tạp, thị trường trong 2 quý qua vẫn có điểm sáng tích cực, mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch tăng qua từng tháng.

So với quý I/2021, số lượng người tìm mua và thuê BĐS tăng hơn 54% trong quý II, lượng khách hàng đăng tin rao bán tăng hơn 3%. Mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn trang tăng 8% so với quý I/2021 và 13% so với cùng kỳ 2020.

Dự án quy tụ nhiều lợi thế vẫn thu hút khách hàng bất chấp đại dịch

“Dù thị trường đang đứng do dịch bệnh, nhưng nếu so với 10 năm trước loại hình BĐS nào cũng đã tăng giá trị khá cao. Và 10 năm sau, giá trị của BĐS cũng sẽ tiếp tục tăng”. Nhận định của chuyên gia đã lý giải cho việc thị trường BĐS vẫn đón nhận tín hiệu tích cực trong đại dịch. Đây vẫn sẽ là kênh trú ẩn an toàn trước các biến động kinh tế.

Tuy nhiên, đại dịch cũng đã làm thay đổi quan điểm về các sản phẩm BĐS và tiêu chí lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Giờ đây, khách hàng sẽ quan tâm đến những yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển ổn định, lâu dài.

Theo đó, vị trí của dự án là yếu tố đầu tiên cần được đánh giá, dự án phải nằm ở khu vực trung tâm giúp duy trì giá trị BĐS. Tiếp đến là khả năng sinh lời bền vững như tiềm năng tăng giá, khai thác cho thuê.

Yếu tố pháp lý minh bạch, đơn vị phát triển uy tín sẽ giúp đảm bảo sự an toàn và tính thanh khoản cho sản phẩm. Ngoài ra, dự án sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của cư dân trong nội khu cũng được đánh giá cao.

D’. Metropole Hà Tĩnh - Sự lựa chọn dành cho nhà đầu tư thông thái

Từ những phân tích trên, có thể thấy D’. Metropole Hà Tĩnh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà nhà đầu tư đang quan tâm khi tìm mua BĐS, là cơ hội lớn sau đại dịch.

Đầu tiên về vị trí, D’. Metropole Hà Tĩnh tọa lạc tại trung tâm văn hóa, hành chính mới của thành phố, 4 mặt tiếp giáp phố lớn. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến những địa điểm lân cận như bệnh viện, công viên, trường học,…

Đặc biệt, D“. Metropole Hà Tĩnh giàu tiềm năng gia tăng giá trị khi nằm tại phía Bắc thành phố, khu vực đang là điểm đến của cộng đồng dân cư mức thu nhập khá trở lên. Nơi đây có hạ tầng giao thông quy hoạch tốt, các trụ sở ban ngành, dự án BĐS xung quanh đang được tập trung triển khai. Việc chỉ giới hạn bao gồm 61 căn shophouse và một tòa căn hộ cao cấp 11 tầng trên khu đất rộng hơn 2,4ha, D”. Metropole Hà Tĩnh sẽ càng trở nên đắt giá hơn trong tương lai khi quỹ đất trung tâm hạn chế, mật độ dân số khu vực ngày một tăng cao.

Shophouse D’. Metropole Hà Tĩnh hội tụ những yếu tố sáng giá

Xét yếu tố tiềm năng sinh lời, bên cạnh vị trí đắc địa tại khu vực dân cư đông, thu nhập cao, 100% shophouse D’. Metropole Hà Tĩnh sở hữu 2-3 mặt tiền, thiết kế linh hoạt 4 tầng có thể sử dụng nhiều mục đích. Phục vụ tối đa nhu cầu kinh doanh hoặc khai thác cho thuê của cư dân mà vẫn đảm bảo được những không gian riêng tư.

Tầng đế khu căn hộ được xây dựng với chức năng dịch vụ thương mại, kết hợp cùng hệ thống shophouse sẽ tạo thành một khu vực kinh doanh đa dạng, sôi động, thu hút lượng lớn khách hàng tiềm năng từ bên ngoài và cư dân ngay tại dự án. Bên cạnh đó, D’. Metropole Hà Tĩnh còn nằm rất gần các tuyến phố kinh doanh sầm uất: Nguyễn Du, Xuân Diệu, Trần Phú,…

Tính pháp lý và chất lượng xây dựng của dự án sẽ được bảo chứng khi được phát triển bởi Tân Hoàng Minh - Tập đoàn phát triển BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam. Shophouse đều được cấp sổ đỏ. Khách hàng có thể yên tâm an cư và đầu tư sinh lời dài hạn.

Tại D’. Metropole Hà Tĩnh, hệ thống tiện ích hiện đại đã được đầu tư công phu, nhằm đem đến cho cư dân cuộc sống thuận tiện. Chỉ cần vài bước chân, cư dân đã có thể đắm mình trong không gian thiên nhiên xanh mát tại công viên ngay giữa lòng dự án, quy tụ nhiều cảnh quan hấp dẫn như cây ánh sáng, đài phun nước, tường hoa, không gian sự kiện cộng đồng, khu đọc sách thân thiện…

Nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của cư dân với đa dạng các môn thể thao như gym, bóng rổ, thiền, yoga sẽ được đáp ứng tại khu vực thể thao ngoài trời sở hữu nhiều máy tập đa năng và sân tập rộng lớn. Cư dân nhí tại D’. Metropole Hà Tĩnh sẽ được thỏa sức vui chơi, sáng tạo trong khu vườn thần tiên với những trò chơi vui nhộn và sân chơi nước sôi động.

Có thể nói, D’. Metropole Hà Tĩnh là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư BĐS trong mùa dịch bệnh.

