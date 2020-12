Tuyên bố chiến tranh với Apple, Facebook đặt chân lên con đường diệt vong của chính mình

Mạng xã hội Facebook đang hướng đến một sự sụp đổ lớn trong một khoảng thời gian dài.

Trong vài tuần vừa qua, cuộc chiến giữa Facebook và Apple ngày càng leo thang căng thẳng. Apple bắt đầu bằng việc thay đổi các chính sách bảo mật của iOS 14, bắt các ứng dụng như Facebook phải có sự đồng ý của người dùng mới được phép thu thập dữ liệu để phục vụ quảng cáo.

Facebook cho rằng hành động này sẽ giết chết các doanh nghiệp nhỏ. Facebook còn đăng quảng cáo toàn trang trên các tờ báo lớn như The Wall Street Journal , The New York Times và The Washington Post, để chỉ trích Apple.

Trong cuộc chiến này, Facebook trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là đỉnh điểm của một loạt các sự kiện bắt đầu từ nhiều năm trước.

Cách Facebook phát triển nhanh chóng và phá vỡ mọi thứ

“Đi nhanh và phá vỡ mọi thứ. Trừ khi bạn đang phá vỡ những thứ xung quanh, nếu không tức là bạn chưa đi đủ nhanh” , Mark Zuckerberg.

“Đi nhanh và phá vỡ mọi thứ” là phương châm của Facebook trong nhiều năm. Phương châm này được đặt ra cho các nhà quản lý và thiết kế tại Facebook, nhưng cũng trở thành một phần trong ADN của công ty.

Đúng là Facebook đã phát triển rất nhanh chóng, và cũng phá vỡ không ít thứ.

Facebook bắt đầu phá vỡ cả những điều quan trọng, như niềm tin của người dùng. Nhiều người dùng bắt đầu hiểu rằng mặc dù Facebook là miễn phí, nhưng họ trả tiền bằng cách trở thành sản phẩm của Facebook.

Ví dụ, để đổi lấy tính năng theo dõi bạn bè và gia đình, có nguồn tin tức cập nhật phong phú, được xem những video đúng sở thích, thì người dùng cũng được khuyến khích bán linh hồn trực tuyến của họ - dưới dạng dữ liệu cá nhân mà Facebook sẽ lại sử dụng để bán cho các nhà quảng cáo.

Khi người dùng nhận ra rằng dữ liệu cá nhân của họ là thứ quan trọng, bắt đầu có những cuộc chiến chống lại Facebook. Có những làn sóng tẩy chay Facebook, đòi xóa Facebook. Nhưng sau tất cả, mạng xã hội này quá lớn và vẫn đứng vững sau những cơn sóng lớn. Rốt cuộc sau scandal này đến scandal khác, vẫn có hàng tỷ người dùng Facebook.

Facebook không sợ những thứ đó. Nhưng có một thứ Facebook rất sợ, đó là bản cập nhật mới của Apple, mà có thể giúp người dùng chặn đứng việc Facebook thu thập dữ liệu cá nhân.

Cuộc chiến vô nghĩa của Facebook

Thực tế là Facebook phản đối rất gay gắt, thậm chí tuyên chiến với Apple, đó là vì Facebook biết rằng thay đổi của Apple sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu quảng cáo của mạng xã hội này.

Còn về việc Facebook lập luận rằng thay đổi của Apple sẽ biến internet trở nên tồi tệ hơn?

Facebook tuyên bố thay đổi này sẽ dẫn đến việc các trang web mà bạn yêu thích phải chuyển sang hình thức trả phí. “Khiến internet trở nên đắt hơn và giảm bớt các nội dung miễn phí có chất lượng cao”.

Nhưng mô hình nội dung miễn phí trên internet đã bắt đầu bị loại bỏ trong nhiều năm gần đây. Rất nhiều các ấn phẩm trực tuyến đã chuyển sang hình thức kiếm tiền khác, có thể là đăng ký thuê bao hàng tháng hoặc bán sản phẩm.

Nói cách khác, Facebook không chỉ chống lại Apple mà là chống lại cả tương lai.

Facebook tuyên chiến với Apple để buộc Apple phải thay đổi quy tắc quyền riêng tư mới. Nhưng điều đó là vô nghĩa, Facebook không thể kiểm soát được các chính sách của Apple, các chính sách mới cũng không vi phạm luật pháp mà còn bảo vệ người dùng. Apple không có lý do gì để phải nghe lời Facebook.

Nếu cứ tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến với Apple, Facebook cũng không dành được bất kỳ lợi ích gì. Thay vào đó, có lẽ Facebook nên tìm một cách đương đầu khác, đó là thay đổi mô hình kinh doanh của chính mình.

Việc tuyên bố chiến tranh với Apple một cách vô nghĩa, cho thấy Facebook không muốn thay đổi. Cũng phải thôi khi bao nhiêu sóng gió trước đây Facebook đều trải qua một cách bình yên vô sự, thậm chí doanh thu và người dùng còn tăng cao hơn.

Rõ ràng, Facebook đã đứng trên ngai vàng trong thế giới của riêng mình một thời gian rất dài. Không có bất kỳ sự đe dọa nào để Facebook phải thay đổi. Nhưng điều đó đã đến, và nếu không có bất kỳ sự thay đổi nào, thì Facebook đã ấn định sẵn sự sụp đổ của chính mình.

Theo Cafef