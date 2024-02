Đảm bảo thị trường mùa lễ hội đầu xuân an toàn, văn minh

Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh trong mùa lễ hội đầu xuân, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Du khách về chùa Hương Tích tham quan, đi lễ trong dịp tết Nguyên đán. Ảnh: Đình Nhất

Ngay sau tết Nguyên đán, các lễ hội, nhiều điểm tham quan, khu di tích, đền chùa tại Hà Tĩnh thu hút khá đông người dân, du khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh. Do đó, hoạt động mua sắm, dịch vụ thương mại diễn ra nhộn nhịp, dễ xảy ra nguy cơ việc tăng giá bất hợp lý, chèn ép du khách.

Để đảm bảo các hoạt động mua sắm, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi của người dân, du khách an toàn, văn minh, Cục QLTT tỉnh đã tăng cường quản lý, kiểm soát thị trường, không để tình trạng bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tình trạng “chặt chém” khách hàng tại các điểm kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là những nơi diễn ra các lễ hội xuân.

Đội QLTT số 4 kiểm tra hoạt động kinh doanh xung quanh Khu di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh).

Bà Trần Thị Hoa – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: “Chịu trách nhiệm quản lý địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, sau tết Nguyên đán, đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phục vụ lễ hội đầu xuân, nhất là hàng hóa thiết yếu, những mặt hàng được người dân tiêu thụ nhiều. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thực hiện đúng quy định pháp luật, đặc biệt là niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục tiêu nhằm không để xảy ra các hoạt động tiêu cực ảnh hưởng đến du khách, góp phần đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng”.

Tại các địa phương khác, lực lượng chức năng cũng tập trung bám nắm địa bàn, thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường hàng hóa mùa cao điểm lễ hội sau tết.

Đội QLTT số 2 quản lý địa bàn huyện Can Lộc, Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh với nhiều điểm thu hút du khách dịp đầu năm như: đền Chợ Củi, chùa Hương Tích, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc... Do đó, sau tết, đơn vị đã tập trung quân số, trực tiếp kiểm tra tại nhiều địa điểm kinh doanh, chú trọng về chất lượng an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa.

Lực lượng QLTT kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh khu vực chùa Hương Tích.

Theo ông Đặng Quốc Quý – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 2, từ sau tết, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch của Cục về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhất là khu vực đền, chùa nơi phục vụ khách thập phương đến chiêm bái, vãn cảnh đầu năm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Trong gần 2 tháng đầu năm 2024, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra, xử lý 31 vụ vi phạm, tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính gần 100 triệu đồng; trị giá hàng vi phạm tịch thu, tiêu hủy gần 10 triệu đồng.

Nhờ làm tốt công tác quản lý thị trường, môi trường kinh doanh văn minh đã mang lại sự yên tâm, ấn tượng tốt đẹp với du khách khi về với Hà Tĩnh. Chị Phan Thị Ngọc (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày 12/1 âm lịch, gia đình tôi về đền Chợ Củi (Nghi Xuân) để thành tâm làm lễ cầu bình an, may mắn đầu năm. Do nhu cầu đi lễ nên tôi có mua một số mặt hàng khu vực xung quanh đền và sử dụng dịch vụ ăn uống trên địa bàn, tôi thấy giá cả cơ bản hợp lý, không có hiện tượng tăng giá đột biến, “chặt chém” khách hàng”.

Thị trường được đảm bảo góp phần tạo sự yên tâm và ấn tượng tốt đẹp cho du khách về Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: Cục QLTT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc, đặc biệt là các địa bàn có nhiều điểm thu hút đông đảo du khách chủ động các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Qua công tác kiểm tra từ sau tết đến nay, về cơ bản các tổ chức, cá nhân kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng QLTT cũng phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu di tích thực hiện ký cam kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở dịch vụ thương mại chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Đồng thời, khuyến cáo người dân, du khách gọi điện tới số điện thoại đường dây nóng 0943294389 khi phát hiện các hành vi gian lận thương mại.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, kết quả kiểm tra xử lý từ ngày 14/11/2023 đến nay, Cục QLTT đã xử phạt gần 160 vụ vi phạm, số tiền xử phạt hành chính hơn 680 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy trên 300 triệu đồng.

