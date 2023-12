Giá vàng lập đỉnh, giao dịch trên thị trường Hà Tĩnh trầm lắng

Giá vàng liên tục biến động và lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay với mức bán ra 6.350.000 đồng/chỉ, mua vào 6.230.000 đồng/chỉ. Thế nhưng, giao dịch mua bán vàng ở thị trường Hà Tĩnh vẫn trầm lắng.

Giá vàng ngày 26/12 đã lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay.

Trái ngược với suy nghĩ khi vàng tăng giá, giao dịch bán ra sẽ sôi động, chúng tôi ghi nhận tại “phố vàng” Nguyễn Công Trứ chiều 26/12 và các tiệm vàng khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh không khí khá trầm lắng. Hầu hết ở các tiệm vàng, số lượng người đến giao dịch rất ít.

Chị Phan Thủy Hằng - chủ tiệm vàng Kiều Ngọc cho biết: "Trước đó 1 ngày (25/12), giá vàng bán ra 6.270.000 đồng/chỉ, sau một ngày đã tăng đến hơn 70.000 đồng/chỉ. Giá vàng tăng đột biến và cao nhất từ trước đến nay nhưng các giao dịch mua bán vàng rất khiêm tốn. Chủ yếu khách lẻ mua vàng trang sức phục vụ cưới hỏi, không có giao dịch lớn".

Bảng giá vàng tại tiệm vàng Kiều Ngọc lúc 16h chiều 26/12.

Cách đó không xa, tiệm vàng Phương Xuân vốn là địa chỉ được nhiều người dân lựa chọn khi mua bán vàng nhưng cũng trầm lắng. Giá vàng liên tục biến động, không chỉ tăng dần theo từng ngày mà riêng trong ngày 26/12, giá lên xuống thường xuyên khiến cả người bán lẫn người mua bối rối.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Từ sáng đến chiều 26/12, tiệm đã phải 3 lần điều chỉnh giá, giao dịch giảm nhiều so với những ngày trước đó. Chủ yếu người dân đến đổi vàng hoặc bán ra với số lượng rất ít, còn mua về không đáng kể".

Nhân viên tiệm vàng Phương Xuân điều chỉnh giá lần thứ 3 trong ngày 26/12.

Chăm chú theo dõi bảng giá vàng từ tiệm vàng Phương Xuân, chị Nguyễn Thị Hương (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Giá vàng tăng cao nên tôi cũng chỉ đi xem tình hình chứ chưa có ý định mua. Mọi năm, khi giá vàng ổn định hơn, vào gần cuối năm với số tiền tích góp được tôi thường mua 1-2 chỉ. Hiện nay, giá liên tục biến động tăng nên tôi không dám mua".

Đã gần 15 năm kinh doanh trong nghề vàng bạc, bà Lê Thị Hà - chủ tiệm vàng Việt Hà (TP Hà Tĩnh) nhận định, với mức giá bán ra 6.350.000 đồng/chỉ, mua vào 6.230.000 đồng/chỉ trong ngày 26/12 là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Ghi nhận tại cửa hàng, dù lượng khách giao dịch đông hơn các tiệm vàng khác trên địa bàn nhưng so với những ngày trước, khách hàng giao dịch có xu hướng giảm và các giao dịch cũng nhỏ lẻ.

Giá vàng ở các tiệm chênh lệch trong khoảng 20.000 - 30.000 đồng/chỉ.

Khảo sát thêm một số tiệm vàng khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh như: Mai Xuân, Ngọc Hà, Ngọc Ninh..., hầu hết lượng khách đến giao dịch khá khiêm tốn. Giá vàng ở các tiệm cũng chênh lệch 20.000 - 30.000 đồng/chỉ và chủ yếu neo ở mức bán ra 6.350.000 đồng/chỉ, mua vào 6.230.000 đồng/chỉ với vàng nhẫn tròn; nhẫn trang sức bán ra 6.330.000 đồng/chỉ và mua vào 6.200.00 đồng/chỉ. Những biến động khó lường và đột biến khiến người dân đều e ngại khi mua hay bán, trừ một số gia đình có nhu cầu đặc biệt phục vụ cưới hỏi.

Tiệm vàng Việt Hà là có lượng khách đến giao dịch đông hơn nhưng chủ yếu mua phục vụ nhu cầu cưới hỏi.

Theo các chủ tiệm vàng, chưa có thời điểm nào việc dự báo tình hình, xu hướng giá vàng lại khó như lúc này. Giá vàng liên tục “nhảy múa” và có lúc tăng “phi mã” rất khó dự báo. Tuy nhiên, nắm bắt nhu cầu khách hàng càng về cuối năm và phục vụ tháng cưới hỏi vào tháng 12 âm lịch sắp tới, các chủ tiệm vàng đang kỳ vọng sức mua tăng lên, thị trường vàng ổn định hơn.

Còn theo nhận định của các chuyên gia kinh tế trong nước, giá vàng thế giới tăng nhảy vọt do căng thẳng địa chính trị khiến vàng trở thành kênh trú ẩn quan trọng của giới đầu tư. Ở thị trường trong nước, trong khi lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng giảm xuống thấp, thị trường bất động sản chưa hồi phục và dòng tiền đầu tư vào chứng khoán cũng hạn chế thì vàng được xem là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả. Đây cũng là lý do đẩy giá vàng lên cao.

Cũng theo các chuyên gia thì các nhà đầu tư và người dân không nên mạo hiểm, tránh bị thua lỗ khi giá vàng đảo chiều đi xuống...

Loan - Linh