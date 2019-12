Hà Tĩnh tham gia 8 gian hàng tại Hội chợ Xúc tiến thương mại ở Hà Nội

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã (HTX) năm 2019 diễn ra từ ngày 11 đến 15/12 tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), Hà Tĩnh có 8 gian hàng giới thiệu, bày bán các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Hà Tĩnh có 8 gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã 2019

Tham gia hội chợ lần này, Hà Tĩnh mang đến các sản phẩm OCOP của tỉnh như: cam, nước mắm, kẹo cu đơ, dầu lạc, bánh đa nem, giò me, nhung hươu, tinh bột nghệ….

Trong đó, có sự góp mặt của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất: HTX Thiên Phú (Nghi Xuân); HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (thị xã kỳ Anh); HTX Cây ăn quả Đồng Lộc, HTX Cam Trà Sơn, hiệp hội cam Thượng Lộc (Can Lộc); Cơ sở giò me Tiến Giáp (Hương Khê); Cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Hà); Cơ sở dầu lạc Thắm An (Hương Sơn),…

Sản phẩm tham gia hội chợ của Hà Tĩnh được nhiều người tiêu dùng chọn mua

Hội chợ là cơ hội giúp các HTX Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, mẫu mã, phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, đồng thời cũng là dịp cho các HTX hợp tác với các doanh nghiệp, ký kết các hợp đồng kinh tế, tiếp cận thị trường, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố.

Hội chợ là điều kiện thuận lợi để các HTX Hà Tĩnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2019 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức với quy mô 250 gian hàng đến từ các HTX, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt của các tỉnh, thành phố từ miền Trung ra miền Bắc.

Các gian hàng giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu, được chứng nhận VietGap, GlobalGap, an toàn vệ sinh thực phẩm,… thuộc ngành rau củ quả, nông sản chế biến, đặc sản địa phương vùng miền; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống, vật tư phục vụ sản xuất, bảo quản chế biến nông sản, máy móc thiết bị cho ngành nông lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,… do khu vực HTX sản xuất, phân phối.