Khuyến mãi tưng bừng, chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5 tại Hà Tĩnh

Thời điểm này, các cửa hàng, siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đã “tung” ra hàng loạt chương trình khuyến mãi với mức giảm giá hấp hẫn để kích cầu tiêu dùng, chào mừng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Các chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được triển khai sớm để thu hút khách hàng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được coi là một trong những thời điểm thuận lợi để các nhà bán lẻ kích cầu mua sắm. Do đó, từ giữa tháng 4, nhiều đơn vị phân phối, cửa hàng kinh doanh hàng tiêu dùng, điện máy, thời trang… tại Hà Tĩnh đã giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng các chương trình khuyến mãi giảm giá trước và trong dịp lễ.

Anh Võ Chí Đại – quản lý siêu thị điện máy Mediamart Trần Phú (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịp nghỉ lễ 30/4 cũng là thời điểm sắp vào hè, chúng tôi kỳ vọng rất kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao trong dịp lễ này, nhất là đối với các mặt hàng điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, quạt điều hòa... Hiện tại, siêu thị đang áp dụng ưu đãi giảm giá với nhiều mặt hàng thuộc 4 nhóm hàng: điện lạnh, điện tử, Moblie và đồ gia dụng với mức giảm từ 18 – 49% đến hết ngày 30/4. Cùng với giảm giá, nhiều mặt hàng còn được tặng quà hấp dẫn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch chương trình khuyến mãi vào những ngày chính lễ”.

Siêu thị điện máy Mediamart ưu đãi giảm giá từ 18 – 49% với nhiều mặt hàng hàng điện lạnh, điện tử, Moblie và đồ gia dụng.

Đón bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng sắm sửa đi chơi dịp lễ nên từ khoảng đầu tháng 4 lại nay, nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn đã chạy chương trình giảm giá với mức giảm khá sâu để thu hút khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm – quản lý cửa hàng thời trang KB (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, cửa hàng đang giảm giá tất cả các mặt hàng, kể cả những mẫu mới với mức giảm từ 20 – 50%. Thông thường dịp lễ 30/4 hàng năm, hãng đều triển khai chương trình ưu đãi với mức giá tốt dành cho khách hàng. Hàng thời trang thường khách sẽ mua sớm so với chính lễ để chuẩn bị cho những chuyến đi chơi nên thời điểm này, khách đã khá đông. Đặc biệt năm nay, khách sắm đồ đi du lịch nhiều nên lượng khách tăng hẳn so với cùng kỳ năm ngoái”.

Cửa hàng thời trang KB giảm giá 20 - 50% tất cả các mặt hàng chào mừng lễ 30/4.

Là người tiêu dùng có kinh nghiệm “săn sale” vào các dịp lễ, chị Võ Thị Phương Thảo (25 tuổi, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Để tạo sự cạnh tranh, tăng sức mua, các cửa hàng, siêu thị sẽ giảm giá sốc trong các dịp lễ, vì vậy đây là cơ hội tốt để mua được món đồ với giá “mềm” so với giá niêm yết. Nhờ đó, những dịp lễ trước, mình đã mua được khá nhiều đồ dùng cho gia đình với mức giá tốt và chất lượng sản phẩm ưng ý. Tuy nhiên, khi mua hàng giảm giá trong những dịp này, người tiêu dùng cũng cần phải cân nhắc lựa chọn những thứ mình cần và lựa chọn kỹ sản phẩm”.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo sức mua sẽ tăng mạnh so với ngày thường. Do đó, cùng với chính sách ưu đãi kích cầu và chạy khuyến mãi sớm, hầu hết những đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đều có kế hoạch tăng nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Siêu thị Winmart Hà Tĩnh tăng hơn 20% lượng hàng hóa để cung ứng cho thị trường dịp lễ 30/4.

Anh Võ Công Hải – Giám đốc siêu thị Winmart Hà Tĩnh cho hay: “Siêu thị áp dụng chương trình khuyến mãi từ ngày 15/4 đến 30/4, giảm giá từ 10 - 50% các sản phẩm như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng thời trang, đồ gia dụng… Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ sẽ có những mặt hàng giảm giá sốc dành cho khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Hiện siêu thị cũng đã có kế hoạch tăng lượng hàng hóa lên hơn 20% để đảm bảo cung ứng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trong dịp nghỉ lễ”.

Thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19 và giá cả nhiều mặt hàng tăng, sức mua của nhiều ngành hàng bán lẻ bị giảm sút đáng kể. Theo số liệu thống kê, 3 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 11.300 tỷ đồng, giảm 2,69% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy, dịp nghỉ lễ tới đây được kỳ vọng là “cơ hội vàng” để các doanh nghiệp, nhà phân phối kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng, góp phần đưa ngành bán lẻ sôi động trở lại.

Loan Oanh