Hà Tĩnh giành 4 giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2019

Các tác giả Hà Tĩnh vừa vinh dự được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao 1 giải B, 3 giải C Giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2019.

Hà Tĩnh giành nhiều giải thưởng Văn học - nghệ thuật năm 2019

Vượt qua gần 460 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giải thuộc 60 tỉnh, thành trên cả nước, Hà Tĩnh đã giành được 1 giải B chuyên ngành văn học với tập truyện ngắn “Chuyến tàu mùa thu” của tác giả Trần Hải Vân (TP Hà Tĩnh); 1 giải C văn học với tác phẩm “Ngụ ngôn tháng tư” của tác giả Trần Thị Tú Ngọc (Hương Khê); 1 giải C chuyên ngành thơ với tập thơ “Viết chờ sen lên” của Trần Nam Phong (huyện Kỳ Anh); 1 giải C chuyên ngành âm nhạc với ca khúc "Tuổi học trò” của tác giả Bùi Đức Ái (Lộc Hà).

Các tác phẩm đạt giải của Hà Tĩnh được ban tổ chức đánh giá cao về chuyên môn, nằm trong top thành tích cao của cả nước. Tác phẩm đạt giải chuyên ngành văn học, thơ có nội dung đa dạng, phong phú, đề cập nhiều vấn đề trong đời sống xã hội.

Tác giải Bùi Đức Ái giành giải C - giải thưởng chuyên ngành âm nhạc duy nhất của khu vực miền Trung.

Riêng chuyên ngành âm nhạc, nhiều năm trở lại đây, Hà Tĩnh không có giải thưởng tại cuộc thi này. Năm nay, chuyên ngành âm nhạc không có giải A; giải C của tác giả đến từ Hà Tĩnh là giải thưởng duy nhất của khu vực miền Trung.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm góp phần thúc đẩy, định hướng sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật; động viên kịp thời những nỗ lực sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc trong năm của văn nghệ sỹ trong cả nước. Năm 2019, ban tổ chức trao 10 giải thưởng cho các tác giả là hội viên các hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 giải thưởng cho các tác giả là hội viên các hội VHNT địa phương, trong đó có 1 giải A, 8 giải B, 22 giải C, 25 giải Khuyến khích, 7 giải tác giả trẻ.

Kiều Minh