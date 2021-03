Cặp nhung hươu lạ ở Hà Tĩnh

Một con hươu ở xã Sơn Hàm (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đang sở hữu trên đầu cặp nhung có trọng lượng ước đạt gần 4 kg, trông giống như những bông hoa loa kèn.

Chủ nhân của con hươu trên là ông N.C.C. ở thôn Phượng Hoàng, xã Sơn Hàm có thâm niên trong nghề nuôi hươu. Ông C. chia sẻ: Nuôi hươu đến nay đã gần 20 năm nhưng chưa có con nào cho cặp nhung vừa to vừa lạ như thế. Bình thường, nhung tròn mọc thẳng lên và chìa ra vài nhánh nhỏ nhưng cặp nhung này càng lớn bên trên bè ra giống như những bông hoa loa kèn. Không những thế, nhung phát triển “đột biến”, hiện tại ước lượng khoảng gần 4 kg.

“Biết gia đình tôi đang sở hữu con hươu có cặp nhung to, đẹp đã có người ở thị trấn Phố Châu đặt cọc 10 triệu đồng mua với giá 14 triệu đồng/kg, cao hơn nhiều so với giá thị trường. Dự kiến khoảng 10 ngày tới, tôi sẽ cắt cặp nhung này bàn giao cho khách hàng. Nếu cặp nhung đạt trên 4 kg tôi sẽ thu về gần 60 triệu đồng” – ông C. cho hay.

Được biết, con hươu quý giá này được gia đình ông N.C.C. nuôi từ năm 2015 đến nay. Hai năm đầu, hươu cho cặp nhung có trọng lượng vừa phải nhưng mấy năm gần đây tăng lên từ 2,8 – 3,8 kg. Và năm nay có thể trên 4 kg. Nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài huyện đã đến chiêm ngưỡng cặp nhung hươu lạ này của gia đình ông và muốn mua lại với giá cao hơn.

Hữu Trung