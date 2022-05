Chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn ở Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn trên địa bàn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ và phía Bắc của Bắc Trung Bộ nên từ 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung vào chiều và đêm với tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 50 – 100 mm. Một số nơi như huyện Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh lượng mưa có khả năng trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến ngày 21/5/2022, diện tích lúa xuân trên toàn tỉnh mới chỉ thu hoạch đạt hơn 50% diện tích, trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ thấp như thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh, Vũ Quang.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới có trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân, nhất là các địa phương có số diện tích lớn, diện tích lúa ngoài đê, vùng thấp trũng dễ bị ngập úng; tuyệt đối không để lúa đã chín không thu hoạch bị ngập khi mưa, lũ xảy ra. Sở NN&PTNT theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch, hằng ngày báo cáo UBND tỉnh kịp thời, chủ động đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khi cần thiết.

Các địa phương cần tập trung đôn đốc bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới có trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân.

Các địa phương khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, vùng trũng thường xuyên ngập lụt. Chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra.

Các công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam và Bắc Hà Tĩnh, các địa phương được giao quản lý các cống tiêu khẩn trương khơi thông các trục tiêu, chủ động tiêu bớt nước đệm, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ mực nước sông để chủ động vận hành hệ thống đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thiểu diện tích ngập úng lúa và cây trồng cạn khi có mưa lớn, nhất là đối với diện tích lúa vụ xuân đã chín.

Chủ các công trình thủy lợi, thủy điện triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình theo phương án đã duyệt; điều tiết hồ chứa hợp lý để vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du và vừa đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, phát điện.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình hình ngập úng và sạt lở do mưa lớn gây ra trên địa bàn (ngày 16/5/2022).

Chủ đầu tư các công trình đang xây dựng đẩy nhanh tiến độ và có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, phương tiện và nhân lực đang thi công tại các công trường trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện thường trực để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thường xuyên theo dõi, cập nhật và kịp thời thông tin diễn biến của tình hình mưa, lũ đến các địa phương, đơn vị và Nhân dân được biết để chủ động ứng phó.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Tĩnh và các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên thông báo diễn biến thiên tai cho các sở, ban, ngành; địa phương và Nhân dân biết chủ động ứng phó.

Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của mưa lớn, công tác chỉ đạo, ứng phó về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Tin liên quan: Mưa dông ở Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 24/5 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-60mm, có nơi trên 80mm. Mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài.

P.V