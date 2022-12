Có thể có nhiều mùa đông ấm hay “mất mùa đông” ở nước ta Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của biến đổi khí hậu, xu hướng nhiệt độ tăng trong tương lai gần như chắc chắn. Dù chúng ta có cắt giảm phát thải khí nhà kính ngay lập tức thì lượng khí nhà kính trong bầu khí quyển hiện nay cũng đã làm cho Trái Đất nóng lên hơn 1 độ C so với hiện nay vào giữa thế kỷ. Điều có có nghĩa, trong tương lai, chúng ta có thể có nhiều mùa đông ấm hay “mất mùa đông” ở nước ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy các hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ xảy ra nhiều hơn về tần xuất và cường độ. Ví dụ như đợt rét đậm, rét hại xảy ra 39 ngày năm 2008; đợt mưa tuyết diện rộng tới tận Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) năm 2016, có thể lặp lại trong tương lai. Do vậy rất có thể chúng ta vẫn sẽ chứng kiến các đợt lạnh mạnh, sâu trong bối cảnh mùa đông ấm.