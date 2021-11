Cuối tháng 11, Việt Nam đón không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ thấp nhất trong nhiều năm

Theo dự báo, đợt không khí lạnh từ 24-25/11 đến khoảng 3/12 tới sẽ có nền nhiệt độ thấp nhất so với trung bình nhiều năm trở lại đây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh và gia tăng tần suất, khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét, khu vực Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ mưa gia tăng từ ngày 24-25/11.

Trong cả thời kỳ dự báo, nền nhiệt độ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm hầu khắp các khu vực trên cả nước, cụ thể nhiệt độ ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C; riêng khu vực Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo chi tiết các khu vực từ ngày 24/11-3/12: Phía Tây Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 25/12 đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội cũng duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 25/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 24-25/11, thời tiết đặc thù, từ khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa nhỏ vài nơi; khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời rét. Từ ngày 25-27/11, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 28/11-3/12, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 24/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 25-27/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm 27/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 28/11-3/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Tây Nguyên, ngày 24/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 25-27/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/11-30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 1-3/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 24-25/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 26-27/11, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/11-30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 1-3/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Theo VTV