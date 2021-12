Cuối tháng 12: Không khí lạnh gia tăng, rét đậm rét hại tại Bắc Bộ

Trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ ở Bắc Bộ, rét đậm có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng nhưng không kéo dài; trong khi tại Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng 4-5 ngày đầu, MJO (Madden-Julian Oscillation, là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) hoạt động trên khu vực phía Tây Thái Bình Dương, tuy nhiên ít có khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh phía Nam Việt Nam.

Trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ tại Bắc Bộ, tần suất và rét đậm có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng nhưng không kéo dài.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo.

Mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của hai đợt triều cường mạnh. Mực nước các trạm hạ lưu sông Cửu Long khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông ở hạ nguồn sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện khoảng 1 đợt triều cường ở mức cao trong khoảng thời gian từ ngày 2-8/12 và thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 15-18 giờ nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 1 đến 10/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, trên cao là trường phân kỳ của áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, hanh khô, độ ẩm thấp, trời rét. Đêm và sáng nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt; vùng núi rét đậm, vùng núi cao khả năng có sương muối , băng giá.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ khoảng 3-4 ngày đầu có mưa vài nơi; sau do tác động của không khí lạnh kết hợp địa hình, có mưa, mưa rào rải rác; mưa có khả năng gia tăng hơn trong khoảng 1-2 ngày cuối thời kì dự báo. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ 1-2 ngày đầu có mưa rào và dông rải rác do hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 5mm, tại Trung Bộ phổ biến 20-40mm, riêng khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa 40-70mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 5-15mm, riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ có nơi cao hơn.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C, các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ ngày 11-20/12, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến dưới 10mm, Trung và Nam Trung Bộ 30-50mm, riêng Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa 70-120mm; Tây Nguyên và Nam Bộ 10-20mm.

Từ ngày 21-31/12/2021, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa tại Trung Bộ phổ biến 20-40mm, riêng Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa 70-120mm, các khu vực còn lại phổ biến 10-20mm./.

Theo TTXVN/Vietnam+