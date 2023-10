Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/10 diễn biến như sau:

Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do lốc, sét, gió giật mạnh gây ra.

P.V

(tổng hợp)