Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Hà Tĩnh hiện nay chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thời tiết duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa và thời gian có nắng ít.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 9-9, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

P.V