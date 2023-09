Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong tuần

Ngày 12/9, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên khu vực Hà Tĩnh trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh Hải

Những ngày qua, thời tiết khu vực Hà Tĩnh mưa, nắng đan xen do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Hình thái này gây mưa to ở vùng núi trong ngày 8 và 9/9; các khu vực khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày nền nhiệt độ không quá cao, ban đêm nhiệt độ thấp nên khá mát mẻ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, ngày 12/9, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên khu vực Hà Tĩnh trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày có nơi nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C, thấp nhất 24 - 26 độ C, độ ẩm trung bình 80 - 85%.

Ngày 13 và 14/9, áp cao lục địa ở phía Bắc đẩy dải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam và ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh, do vậy trời đầy mây, có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 27 - 29 độ C, ban đêm 23 - 25 độ C, độ ẩm trung bình tăng lên mức 87 - 92%.

Từ đêm 14 đến ngày 16/9, do ảnh hưởng bởi áp cao lục địa, kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên mưa ở một số nơi có thể gia tăng, nền nhiệt độ ngày đêm giảm nhẹ, độ ẩm duy trì ổn định.

Cảnh báo: - Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp. - Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

P.V