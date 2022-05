Gần 2.500 hộ dân TX Kỳ Anh phấn khởi chờ đợi nguồn nước sạch

Sáng nay (21/5), cùng với lực lượng công an cấp huyện, cấp xã trong cả nước, Công an các huyện, thị và 31 đơn vị công an cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã thực hiện việc cấp biển số xe ôtô, mô tô, xe gắn máy cho công dân trên địa bàn.