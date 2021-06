Gia đình bình đẳng, tiến bộ, góp sức cùng xã vùng biển Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới

Bạo lực được kiểm soát, đẩy lùi, các gia đình phát triển bình đẳng, bền vững và đang góp sức cùng xã vùng biển Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Được Sở VH-TT&DL triển khai xây dựng từ năm 2010, đến nay, mô hình phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) được nhân rộng trên 8/8 thôn với những kết quả hoạt động rõ nét.

Chị Trần Thị Liễu - Chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững thôn Trần Phú trao đổi với PV về những kết quả hoạt động của CLB.

Trở lại thôn Trần Phú - nơi mà hơn 10 năm trước từng xảy ra những chuyện về bạo lực trong gia đình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự “lột xác” của vùng quê này. Trên những con đường rộng rãi với dãy hàng rào xanh mát làm dịu không khí ngày hè, chị em phụ nữ - những thành viên của CLB Gia đình hạnh phúc bền vững đang thu gom rác về điểm tập kết trước khi ra đồng chăm sóc lúa hè thu.

Chị Lê Thị Diễn - một thành viên CLB cho biết: “Thôn chúng tôi hiện nay gần như không còn nạn bạo lực gia đình, cuộc sống ngày càng bình đẳng và chị em đều có cơ hội được tham gia các hoạt động xã hội”.

Chị Lê Thị Diễn (bên phải) - một thành viên CLB cho biết, chị rất vui khi có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội.

Chị Trần Thị Liễu - Chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững thôn Trần Phú cho biết, sau thời gian đầu kiên trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền thay đổi nhận thức và tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ các gia đình gặp cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, nạn BLGĐ giảm dần và chị em phụ nữ đã tránh được sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cùng với phong trào xây dựng NTM được triển khai rộng khắp những năm gần đây, hoạt động của CLB hướng vào tuyên truyền và hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con cái chăm ngoan, xây dựng môi trường sống bình đẳng, tiến bộ, thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Các thành viên CLB gia đình phát triển bền vững thôn Trần Phú thường xuyên động viên nhau chung sức xây dựng NTM.

Đến nay, CLB có 30 gia đình với 60 thành viên tham gia và những gia đình này cũng chính là hạt nhân trong phong trào hiến đất, mở đường, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp và tích cực xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư.

Thôn Trần Phú đã trở thành 1 trong 4 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và sự thay đổi mạnh mẽ này cũng đã tác động đến nếp sống, nếp sinh hoạt của mỗi gia đình theo hướng ngày càng bình đẳng, tiến bộ.

Anh Nguyễn Đình Hiệu - công chức văn hóa - xã hội xã Kỳ Xuân cho biết, thời điểm năm 2010, khi Sở VH-TT&DL khảo sát, xây dựng mô hình phòng chống BLGĐ, cuộc sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, một số tập tục lạc hậu như: nạn tảo hôn, tình trạng trọng nam khinh nữ, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và chồng uống rượu say đánh đập vợ… diễn ra ở tất cả các thôn.

Anh Nguyễn Hữu Trinh, chị Nguyễn Thị Định ở thôn Quang Trung xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, nuôi dạy con thành đạt.

Mô hình được xây dựng với sự tham gia của cấp ủy, ban cán sự, các tổ chức, đoàn thể thôn để thực hiện 2 nội dung: xây dựng CLB gia đình phát triển bền vững tập hợp các thành viên là gia đình trên địa bàn và thành lập đội can thiệp phòng chống BLGĐ để tham gia giải quyết các vụ việc khi cần.

Trong hơn 10 năm qua, các CLB và đội can thiệp phòng chống BLGĐ đã giải quyết tốt 20 vụ việc về hàn gắn hạnh phúc vợ chồng; hòa giải, tư vấn tháo gỡ những xung đột tình cảm cha con, anh em. Qua đó, tình hình bạo lực gia đình tại các thôn đã giảm hẳn, các mô hình gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi được nhân rộng, tình làng - nghĩa xóm thêm bền chặt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống KT-XH có bước phát triển.

Các thành viên trong các CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững ở 8/8 thôn là những hạt nhân tích cực trong xây dựng NTM ở các địa bàn dân cư. Ảnh tư liệu

Từ 2 thôn làm điểm thực hiện mô hình phòng chống bạo lực được Sở VH-TT&DL xây dựng trong năm 2020, xã Kỳ Xuân đã nhân rộng mô hình ở 8/8 thôn trong toàn xã với trên 200 thành viên tham gia.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Hào, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB gia đình phát triển bền vững, đội phòng chống BLGĐ, đồng thời phát huy cao hơn nữa vai trò của các thành viên CLB, các gia đình trong xây dựng NTM ở từng địa bàn dân cư, góp phần cùng xã xây dựng NTM nâng cao.

Vũ Huyền