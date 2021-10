Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh sẽ mưa rất to

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh như Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh sẽ mưa rất to trong những ngày tới.

Theo dự báo, thị xã Kỳ Anh sẽ mưa rất to trong những ngày tới. Ảnh tư liệu

Đêm qua (27/10) toàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Cẩm Xuyên, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 7 giờ ngày 28/10 các khu vực phổ biến 8 - 25mm, riêng Cẩm Xuyên 95mm, thị xã Kỳ Anh (Hoành Sơn) 58mm, huyện Kỳ Anh 112mm.

Sáng nay (28/10) các khu vực có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam của tỉnh tiếp tục có mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 30/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt (27 - 30/10) phổ biến 150 - 300mm, vùng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh như Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh lượng mưa trên 350mm.

Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị.

Tin liên quan: Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ (từ 19h ngày 17 đến 1h ngày 18), lượng mưa phổ biến dưới 20mm; một số nơi có mưa đặc biệt to như: TP Hà Tĩnh 140,5mm, Thạch Đồng 127,5mm và Cẩm Xuyên 89,0mm.

P.V