Bị phạt tiền vì đăng thông tin người mắc COVID-19 lên mạng xã hội

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt một chủ tài khoản facebook ở TX Kỳ Anh về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc làm việc, L.H.C. (bìa trái) đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Công an TX Kỳ Anh vừa làm việc với công dân L.H.C. (SN 1980, trú tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) về hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý.

Trước đó, ngày 7/8, L.H.C. đã sử dụng tài khoản facebook “Cuong Le” đăng tải hình ảnh văn bản được cho là của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (không có số văn bản, không có chữ ký, đóng dấu), trong đó, có thông tin chi tiết của người bị nhiễm COVID-19.

Cơ quan chức năng xác định, L.H.C. đã có hành vi vi phạm: “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” được quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Thanh tra Sở TT&TT đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân L.H.C. số tiền 5 triệu đồng.

T.V