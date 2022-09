Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ nay đến ngày 24/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo trên đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, ngày 9/9/2022.

Từ 21 đến 24/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường, rãnh áp thấp này có xu hướng dịch xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần lên nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Tổng lượng mưa dự báo cả đợt các khu vực phổ biến 100 – 150mm, có nơi trên 170mm như: Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, Tp Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngâp úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

PV