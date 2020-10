Hà Tĩnh đón gió mùa, cảnh báo mưa lớn và gió giật mạnh

Đêm 5/10, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu vực Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 6/10 thời tiết khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, có nơi có lượng mưa vừa, ngày có lúc nắng yếu. Gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, ven biển cấp 3- 4. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm 1 - 20C.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường mạnh nên từ đêm 6/10 đến ngày 10/10 toàn khu vực trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV