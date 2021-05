Hà Tĩnh: Nắng nóng trên nhiều khu vực, có nơi 38 độ

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/5.

Ảnh minh họa

Ngày hôm qua (10/5), nắng nóng đã xuất hiện ở vùng núi phía Tây với nền nhiệt độ cao nhất ngày vùng núi đạt từ 36,7 - 37,4 độ C, độ ẩm thấp nhất 52 - 53%; vùng đồng bằng và ven biển phổ biến 34,3 - 34,5 độ C; độ ẩm thấp nhất 68 - 72%.

Dự báo, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên hôm nay (11/5), khu vực Hà Tĩnh nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở đồng ven ven biển phổ biến 34 – 36 độ C, vùng núi 36 – 38 độ C; độ ẩm thấp nhất ngày dao động ở mức 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ.

P.V