Hà Tĩnh rét đậm đến bao giờ?

Ngày 29 - 31/12, khu vực Hà Tĩnh nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, nền nhiệt độ giảm thấp, trời rét đậm, nhiệt độ ngày, đêm các khu vực dao động trong khoảng 13 - 17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với yếu tố địa hình nên khu vực đồng bằng ven biển phía nam của tỉnh, đặc biệt là huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh khả năng sẽ có mưa nhiều, khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc và miền núi ngày 29/12 có mưa rải rác, các ngày sau mưa giảm, chỉ còn mưa nhỏ đôi lúc. Ngày 1 và 2/01/2023, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường nhưng do tăng cường yếu và độ ẩm không cao nên ven biển phía Nam có mưa nhỏ rải rác, các khu vực khác phổ biến ít mưa, trưa, chiều có nơi giảm mây, hửng nắng. Trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt độ tăng dần, nhiệt độ ngày, đêm các khu vực dao động trong khoảng 14 - 20 độ C.