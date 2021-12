Hà Tĩnh sắp đón đợt rét đậm, có nơi từ 13-15 độ C

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, từ ngày 26/12, toàn tỉnh trời chuyển rét, riêng ngày 27-28/12 có nơi khả năng xảy ra rét đậm.

Hiện nay (24/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 25/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ ngày 25 đến sáng 27/12, toàn tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26/12 trời chuyển rét, riêng ngày 27 - 28/12 có nơi khả năng xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này khả năng phổ biến 13 – 15 độ C.

Từ ngày 25/12 gió trong đất liền chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 2,0 - 4,0m.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp về đêm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người dân Hà Tĩnh cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Sơn Hà